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- Country Chicken : నాటుకోడికి పసుపు ఎందుకు రాస్తారో తెలుసా? ఈ సీక్రెట్ తెలిస్తే మీరూ ట్రై చేస్తారు
Country Chicken : నాటుకోడికి పసుపు ఎందుకు రాస్తారో తెలుసా? ఈ సీక్రెట్ తెలిస్తే మీరూ ట్రై చేస్తారు
నాటుకోడిని కోశాక స్కిన్ తీసేయకుండా పసుపు రాస్తుంటారు… అసలు ఇలా ఎందుకు చేస్తారో చాలామందికి తెలియదు. దీని వెనుక ఉన్న అసలు కారణం ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
నాటుకోడికి పసుపు ఎందుకు రాస్తారు?
నాటుకోడికి, ఫారం కోడికి చాలా తేడా ఉంటుంది… రుచి మాత్రమే కాదు వండే విధానాలు కూడా వేరువేరుగా ఉంటాయి. సాధారణంగా పౌల్ట్రీ కోడి మాంసం మెత్తగా ఉంటుంది… కానీ నాటుకోడి మాంసం కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది, అందుకే ఇది ఉడకడానికి కాస్త ఎక్కువ సమయం పడుతుంది.
పౌల్ట్రీ కోడిని కత్తిరించి నేరుగా ముక్కలు చేస్తారు… కానీ నాటుకోడిని కోయగానే ఈకలు పీకేసి స్కీన్ తొలగించకుండానే పసుపు రాస్తారు. ఇలా పసుపుతో శుభ్రంచేశాకే మాంసం ముక్కలుగా కత్తిరిస్తారు… అయితే ఇలా ఎందుకు చేస్తారో చాలామందికి తెలియదు. ఇలా నాటుకోడికి పసుపు ఎందుకు రాయడం వెనకున్న కారణమేంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
నాటుకోడి మాంసం పసుపుతోనే ఎందుకు శుభ్రం చేస్తారు?
ఇప్పటికీ పల్లెటూళ్లలో నాటుకోడిని శుభ్రం చేసేటప్పుడు లేదా మంటపై కాల్చే ముందు కచ్చితంగా పసుపు రాస్తారు. దీని వెనుక పాత కాలపు సంప్రదాయం దాగివుంది. అయితే ఇలా రాయడానికి ఒక కారణం కాదు, ఎన్నో కారణాలున్నాయి.
నాటుకోళ్లు ఇళ్ల దగ్గర తిరుగుతూ పెరుగుతాయి. ఇవి పెంటకుప్పలు, ఇతర అపరిశుభ్ర ప్రాంతాల్లో తిరుగుతుంటాయి… ఈ క్రమంలో వాటి శరీరంపై సూక్ష్మజీవులు చేరే అవకాశాలుంటాయి. అందుకే పూర్వం నాటుకోళ్లను కత్తిరించేటప్పుడు పసుపు రాసేవారు.. అదే ఇప్పటికీ కొనసాగుతోంది. పసుపులో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ లక్షణాలు ఉంటాయి… అందుకే దీంతో నాటుకోడి మాంసం శుభ్రం చేస్తారు.
పసుపులో ఉన్న లక్షణాలివే..
కోడి మీద ఉండే హానికరమైన క్రిములను నాశనం చేయడానికే కాదు దాని చర్మానికి ఉండే సహజమైన నీచు వాసనను తగ్గించడానికి కూడా పసుపు సహాయపడుతుంది. పసుపులో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ సెప్టిక్ లక్షణాలు మెండుగా ఉంటాయి… దీనితో కడగడం వల్ల మాంసం మరింత ఆరోగ్యవంతంగా తయారవుతుంది. నాలుకోడిని పసుపుతో శుభ్రం చేయడంతో చికెన్ కర్రీకి మంచి రుచి, సువాసన వస్తాయి.
రుచి కూడా పెరుగుతుంది
కోడిని కత్తిరించి శుభ్రం చేసే సమయంలో ఎలాంటి సూక్ష్మక్రిములు లేకుండా, మాంసం తాజాగా ఉండటానికి పసుపు సహాయపడుతుంది. అంతేకాకుండా కాల్చేటప్పుడు లేదా ఉడికించేటప్పుడు పసుపు రాయడం వల్ల వాసన మారి, రుచి కూడా మరింత పెరుగుతుందని జనాలు నమ్ముతారు.
బాగా కడిగి తింటే మంచిది
పల్లెటూళ్లలో నాటుకోడిని కోసి పసుపుతో శుభ్రం చేయడం ఒక ఆచారంలా కొనసాగుతోంది. పసుపులో ఉండే కర్కుమిన్ (Curcumin) శరీరానికి చాలా మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే పసుపు రాసినా, రాయకపోయినా కోడి మాంసాన్ని మూడుసార్లు బాగా కడిగి, పూర్తిగా ఉడికించి తినడమే ఆరోగ్యానికి మంచిది.