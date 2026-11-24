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- Cleaning Hacks: ట్రావెల్ బ్యాగ్ బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తుంటే...ఒక్కసారి ఇలా ట్రై చేయండి..నిమిషాల్లో క్లీన్ అయిపోతుంది
Cleaning Hacks: ట్రావెల్ బ్యాగ్ బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తుంటే...ఒక్కసారి ఇలా ట్రై చేయండి..నిమిషాల్లో క్లీన్ అయిపోతుంది
cleaning hacks: జర్నీ చేసి వచ్చాక బ్యాగ్ను అలాగే పక్కన పెట్టేస్తున్నారా? అలా చేస్తే లోపల తేమ పేరుకుపోయి దుర్వాసన రావచ్చు. కొన్ని చిన్న జాగ్రత్తలు పాటిస్తే బ్యాగ్ను శుభ్రంగా, తాజాగా ఉంచుకోవచ్చు. ఎలాగో తెలుసుకుందాం!
ట్రావెల్ బ్యాగ్ క్లీనింగ్
టూర్ లేదా ఊరు వెళ్లి ఇంటికి రాగానే, బట్టలు మాత్రమే తీసి బ్యాగ్ను వెంటనే మూసిపెట్టడం మనలో చాలామందికి అలవాటు. కానీ, కొన్ని వారాల తర్వాత మళ్లీ వాడటానికి బ్యాగ్ తీసినప్పుడు లోపలి నుంచి ఒక రకమైన చెడు వాసన వస్తుంది. తేమ, చెమట పట్టిన బట్టలు, దుమ్ము ఈ సమస్యకు ముఖ్య కారణాలు. దీనికి ఖరీదైన కెమికల్స్ కొనాల్సిన అవసరం లేదు; మన ఇంట్లో రోజూ వాడే చిన్న వస్తువులతోనే బ్యాగ్ను ఫ్రెష్గా ఉంచుకోవచ్చు.
మెత్తటి క్లాత్తో తుడవడం
బ్యాగ్లో ఫుడ్ పడినా, మురికి లేదా చెమట మరకలు ఉన్నా, ఒక గిన్నెలో నీళ్లు తీసుకుని కొద్దిగా సోప్ ఆయిల్ కలపండి. అందులో ఒక పలచటి క్లాత్ ముంచి, నీళ్లు కారకుండా బాగా పిండి, బ్యాగ్ లోపల మెల్లగా తుడవండి. బ్యాగ్లో ఎక్కువ నీళ్లు పోయొద్దు, తుడిచాక పూర్తిగా ఆరేలా గాలికి వదిలేయండి. ఇలా చేసే ముందు, బ్యాగ్ మూలలో చిన్నగా తుడిచి చూసుకుంటే రంగు మారట్లేదని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు.
బేకింగ్ సోడా
ఎలాంటి చెడు వాసననైనా ఈజీగా పీల్చుకునే గుణం బేకింగ్ సోడాకి ఉంటుంది. ఒక చిన్న క్లాత్ బ్యాగ్ లేదా కవర్లో కొద్దిగా బేకింగ్ సోడా తీసుకుని ముడివేసి, ట్రావెల్ బ్యాగ్ లోపల వేయండి. బ్యాగ్ జిప్ మూయకుండా ఒక రాత్రంతా అలా వదిలేయొచ్చు. అయితే బేకింగ్ సోడా నేరుగా బ్యాగ్లో పడకుండా చూసుకోవాలి.
యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్ వాడకం
గాలిలోని చెడు వాసనలను పీల్చుకునే గుణం యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్కు ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీనికోసం షాపుల్లో దొరికే 'యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్ పౌచ్' లేదా 'ఓడర్ అబ్సార్బర్' బ్యాగులు కొని, ట్రావెల్ బ్యాగ్లో కొన్ని గంటల నుంచి ఒక రోజు వరకు ఉంచొచ్చు. చార్కోల్ పొడిని డైరెక్ట్గా బ్యాగ్లో వేయకండి.
మూలలు, జిప్లు శుభ్రం చేయడం
బ్యాగ్ బయట క్లీన్గా ఉన్నట్టు కనిపించినా, జిప్ మధ్యలో, కుట్టు దగ్గర, మూలల్లో ఉండే సన్నని దుమ్ము వల్ల వాసన అలాగే ఉండిపోతుంది. పాత, మెత్తటి టూత్ బ్రష్ తీసుకుని ఈ చోట్ల ఉన్న మురికిని దులపండి. అవసరమైతే సోపు నీళ్లలో ముంచిన బట్టతో తుడిచి, తడి లేకుండా బాగా ఆరబెట్టండి.
గాలి తగిలేలా ఆరబెట్టండి
ట్రిప్ అయ్యాక బ్యాగ్ లోపల ఉన్న వస్తువులు, చిన్న కాగితాలు అన్నీ పూర్తిగా తీసేయండి. తర్వాత, బ్యాగ్ జిప్లు, లోపలి గదులన్నీ తెరిచి పెట్టి, గాలి బాగా ఆడే నీడ ఉన్న చోట కొన్ని గంటల పాటు ఉంచండి. ఎండలో నేరుగా బ్యాగ్ను ఎండబెట్టకపోవడమే మంచిది; ఎందుకంటే ఎండ వల్ల బ్యాగ్ రంగు, క్లాత్ త్వరగా పాడైపోతాయి.
భద్రపరిచే విధానం
ట్రిప్ నుంచి రాగానే మురికి బట్టలు, తడి సాక్స్ లాంటివి బ్యాగ్లోనే ఉంచకూడదు. బ్యాగ్ పూర్తిగా ఆరాకే దాన్ని దాచిపెట్టాలి. తేమ ఉన్న లేదా గాలి ఆడని కబోర్డ్స్లో పెట్టకుండా, పొడిగా ఉండే చోట బ్యాగ్ జిప్లు కాస్త ఓపెన్ చేసి ఉంచితే చాలా రోజుల పాటు బ్యాగ్ ఫ్రెష్గా ఉంటుంది.
ఈ పనులన్నీ చేశాక కూడా బ్యాగ్లో వాసన పోకపోతే, లోపల ఫంగస్ ఏమైనా ఉందేమో జాగ్రత్తగా చెక్ చేయండి. నలుపు, తెలుపు లేదా ఆకుపచ్చ రంగులో ఫంగస్ ఉంటే, మామూలు రూమ్ ఫ్రెష్నర్స్ వాడినా లాభం ఉండదు. ఆ బ్యాగ్ కంపెనీ ఇచ్చిన సూచనలు పాటిస్తూ క్లీన్ చేయాలి. ఫంగస్ ఎక్కువగా ఉన్నా, వాసన తగ్గకపోయినా ప్రొఫెషనల్ లాండ్రీకి ఇచ్చి క్లీన్ చేయించడమే మంచిది.