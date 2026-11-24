స్లీవ్లెస్ బ్లౌజులు మోడ్రన్, స్టైలిష్ లుక్ను అందిస్తాయి. డీప్ వి నెక్ తో ఉన్న ఈ బ్లౌజ్ డిజైనర్ చీరలు, ఫ్యాన్సీ చీరలతో అందంగా ఉంటుంది.
బీడ్స్, స్టోన్ వర్క్తో రూపొందించిన హెవీ బ్లౌజులు పెళ్లి వంటి వేడుకల్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. బ్రైడల్ చీరలకు అద్భుతంగా ఉంటాయి.
ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్తో డిజైన్ చేసిన ఈ డీప్ యు నెక్ బ్లౌజ్ హెవీ నెక్ సెట్ తో అందంగా కనిపిస్తుంది. ఈ డిజైన్స్ పెళ్లిళ్లు, ప్రత్యేక వేడుకలకు చక్కగా సరిపోతాయి.
స్వీట్ హార్ట్ నెక్ ప్యాటర్న్ లో ఉన్న ఈ పఫ్ స్లీవ్స్ బ్లౌజ్ ట్రెడిషనల్ లుక్ కి మోడ్రన్ టచ్ ఇస్తుంది. సిల్క్ చీరలతో ఈ డిజైన్ ఎంతో అందంగా కనిపిస్తుంది.
లేస్ వర్క్ తో డిజైన్ చేసిన ఈ మల్టీకలర్ బ్లౌజ్ ఎలాంటి చీరతో అయినా చక్కగా సెట్ అవుతుంది. మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ తో లుక్ అదిరిపోతుంది.
హాల్టర్ నెక్ బ్లౌజ్ వేసుకుంటే మెడలో జ్యువెలరీ వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ప్లెయిన్ చీరలతో ఇలాంటి బ్లౌజులు మరింత అందంగా కనిపిస్తాయి.
బ్లౌజ్ అందంగా, పొట్ట కనిపించకుండా ఉండాలి అనుకునేవారికి ఈ స్టైల్ బ్లౌజ్ మంచి ఎంపిక. నీట్ గా, క్లాస్ గా కనిపిస్తారు.
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