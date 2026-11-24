Parenting: పిల్లలపై పేరెంట్స్ పొరపాటున కూడా అరవకూడని 5 సందర్భాలు ఇవే..!
Parenting: పిల్లలు చిన్న చిన్న తప్పులు చేసినా, చెప్పిన మాట వినకపోయినా పేరెంట్స్ వారిపై అరుస్తుంటారు. అయితే ఈ 5 సందర్భాల్లో మాత్రం పిల్లలపై పేరెంట్స్ అస్సలు అరవకూడదంటున్నారు నిపుణులు. మరి సందర్భాలేంటో, దానివల్ల పిల్లలకు ఎలాంటి సమస్యలొస్తాయో చూద్దాం.
పిల్లలపై అరవకూడని 5 సందర్భాలు
పిల్లల పెంపకం చాలా బాధ్యతతో కూడుకున్న పని అని అందరికీ తెలుసు. పిల్లలను మంచి వ్యక్తులుగా తీర్చిదిద్దాలని ప్రతి తల్లిదండ్రి కోరుకుంటారు. అయితే పిల్లలు చెప్పిన మాట విననప్పుడు, మారాం చేసినప్పుడు, తప్పులు చేసినప్పుడు చాలామంది పేరెంట్స్ సహనం కోల్పోయి వారిపై గట్టిగా అరుస్తుంటారు. ముఖ్యంగా రోజులో కొన్ని ప్రత్యేకమైన సమయాల్లో పిల్లలపై అరవడం వల్ల వారిలో భయం, ఆందోళన, అభద్రతాభావం పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే తల్లిదండ్రులు కొన్ని సందర్భాల్లో మరింత ఓపికగా, ప్రేమగా వ్యవహరించాలి. ఆ సందర్భాలేంటో తెలుసుకుందాం.
నిద్రలేచిన ఫస్ట్ 10 నిమిషాలు
పిల్లలు ఉదయం నిద్రలేచిన వెంటనే వారిపై అరవడం, కంగారు పెట్టడం ఏమాత్రం మంచిది కాదు. నిద్ర నుంచి మేల్కొన్న వెంటనే పిల్లల మెదడు పూర్తిగా చురుగ్గా మారడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. అలాంటి టైంలో కొంతమంది తల్లిదండ్రులు తొందరపెడుతూ గట్టిగా మాట్లాడుతుంటారు. త్వరగా లేవాలి, బ్రష్ చేసుకోవాలి, స్నానం చేయాలి, స్కూల్కు రెడీ కావాలి అంటూ ఒకేసారి పనులన్నీ చెబుతుంటారు. పిల్లలు వెంటనే స్పందించకపోతే కోప్పడతారు. ఇలా ప్రతిరోజూ ఉదయం అరుపులతో రోజును ప్రారంభించడం వల్ల పిల్లలు రోజంతా ఒత్తిడిగా, చిరాకుగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
భోజనం చేసే సమయంలో
పిల్లలు భోజనం సరిగ్గా చేయడం లేదని, కూరలు తినడం లేదని, అన్నం నెమ్మదిగా తింటున్నారని చాలామంది తల్లిదండ్రులు కోప్పడుతుంటారు. మరికొందరు పిల్లలు తినకపోతే గట్టిగా అరుస్తూ బలవంతంగా తినిపించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. కానీ భోజనం చేసే సమయం పిల్లలకు ఆనందంగా, ప్రశాంతంగా ఉండాలి. ఆ సమయంలో తల్లిదండ్రులు అరవడం వల్ల భోజనంపై పిల్లలకు ఇష్టం తగ్గవచ్చు. కొంతమంది పిల్లల్లో భోజనం పట్ల భయం లేదా అయిష్టత కూడా ఏర్పడవచ్చు.
నలుగురి ముందు ఉన్నప్పుడు
పిల్లలు ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు బంధువులు, స్నేహితులు లేదా ఇతరుల ముందు వారిని తిట్టడం, అవమానించడం కొంతమంది తల్లిదండ్రులకు అలవాటుగా ఉంటుంది. ఇతరుల ముందు పిల్లల తప్పులను ఎత్తిచూపుతూ గట్టిగా అరుస్తుంటారు. కానీ ఇది పిల్లల ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీసే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఎదిగే వయసులో ఉన్న పిల్లలు తమను ఇతరులు ఎలా చూస్తున్నారనే విషయానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. అందరి ముందు తల్లిదండ్రులు అవమానిస్తే పిల్లలు బాధపడటమే కాకుండా, తమపై తమకు నమ్మకం తగ్గవచ్చు.
స్కూల్కు వెళ్లే ముందు
పిల్లలు స్కూల్కు వెళ్లే సమయంలో వారు కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి, స్నేహితులతో గడపడానికి సిద్ధమవుతుంటారు. కానీ కొంతమంది తల్లిదండ్రులు ఉదయం హడావుడిలో పిల్లలపై అరుస్తుంటారు. యూనిఫామ్ వేసుకోలేదని, బ్యాగ్ సర్దుకోలేదని, హోంవర్క్ పూర్తి చేయలేదని కోప్పడుతుంటారు. లేటవుతోందని కంగారు పెడుతుంటారు. ఇలా ఇంటి నుంచి బయలుదేరే ముందు తల్లిదండ్రులు అరవడం వల్ల పిల్లలు భయంతో, బాధతో స్కూల్కు వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది.
రాత్రి పడుకునే ముందు
పిల్లలు రోజంతా ఎన్నో అనుభవాలను ఎదుర్కొంటారు. స్కూల్లో చదువు, ఆటలు, స్నేహితులతో సరదా, కొన్నిసార్లు చిన్న చిన్న గొడవలు ఇలా ఎన్నో విషయాలు వారి మనసులో ఉంటాయి. రాత్రి నిద్రపోయే ముందు తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడాలని, తమ అనుభవాలను పంచుకోవాలని పిల్లలు కోరుకుంటారు. అలాంటి సమయంలో తల్లిదండ్రులు చదవలేదని, హోంవర్క్ పూర్తి చేయలేదని, రోజంతా అల్లరి చేశారని అరవడం మంచిది కాదు. రాత్రి పడుకునే ముందు ఎదురయ్యే కోపం, భయం పిల్లల మనసులో నిలిచిపోయే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి రాత్రి పడుకునే ముందు పిల్లలతో కొంత సమయం సంతోషంగా గడపడం మంచిది.