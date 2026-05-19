Black Jeans: బ్లాక్ జీన్స్ ఇలా ఉతికితే.. ఎన్నేళ్లు అయినా కొత్త దానిలా కనపడుతుంది..!
Black Jeans: మీ దగ్గర బ్లాక్ జీన్స్ ఉందా? రెగ్యులర్ గా వాడటం, ఉతకడం వల్ల దాని రంగు వెలసిపోయినట్లుగా కనపడుతోందా? మరి, మీ బ్లాక్ జీన్స్ ఎక్కువ కాలం మన్నికగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసా?
అమ్మాయిలు, అబ్బాయిలు అనే తేడా లేదు.. ప్రతి ఒక్కరి వార్డ్ రోబ్ లో బ్లాక్ జీన్స్ కచ్చితంగా ఉంటుంది. ఒక్క బ్లాక్ జీన్స్ ఉంటే.. ఎన్ని రకాలుగా అయినా స్టైల్ చేయవచ్చు. అయితే.. బ్లాక్ జీన్స్ తో ఉన్న సమస్య ఏమిటంటే.. నాలుగైదు సార్లు ఉతకగానే అవి కలర్ షేడ్ అయిపోతాయి. తెల్లగా లేదంటే.. బూడిద రంగులోకి మారిపోతూ ఉంటాయి. ఇలా మారడానికి కారణం..మనం దానిని సరిగా ఉతికకపోవడం. అన్ని దుస్తులతో కలిసి బ్లాక్ జీన్స్ ని వాషింగ్ మెషిన్ లో వేయడం వల్లే... తొందరగా పాడైపోతుంది. అలా జరగకుండా, బ్లాక్ జీన్స్ ఎక్కువ రోజులు మన్నికగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
బ్లాక్ జీన్స్ ఉతికే విధానం...
బ్లాక్ జీన్స్ కలర్ షేడ్ అవ్వగుండా ఉండేందుకు దానిని ఉతికే సమయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా జీన్స్ రివర్స్ తిప్పి ఉతకాలి. ఇలా చేయడం వల్ల కలర్ షేడ్ అవ్వదు. ఎండలో ఆరేసినప్పుడు కూడా దానిని రివర్స్ లోనే ఆరేయాలి. అప్పుడు ఎక్కువ రోజులు మన్నికగా ఉంటుంది.
కూల్ వాటర్, వెనిగర్...
వేడి నీటితో బ్లాక్ జీన్స్ ని ఉతికితే.. తొందరగా కలర్ పోయే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే, ఈ బ్లాక్ జీన్స్ ని ఉతకడానికి చల్లటి నీరు ఉపయోగించాలి. మీరు జీన్స్ ని మొదటిసారి ఉతుకుతున్నట్లయితే.. చల్లటి నీటిలో ఒక కప్పు వైట్ వెనిగర్, చిటికెడు ఉప్పు వేసి కలపాలి. ఈ నీటిలో ఉతికితే.. ఎంతకాలం అయినా జీన్స్ పాడవ్వకుండా ఎక్కువ కాలం కొత్త దానిలానే కనిపిస్తుంది.
ఎక్కువగా ఉతకకూడదు...
బ్లాక్ జీన్స్ వేసుకున్న ప్రతిసారీ ఉతకాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు మీ డెనిమ్ ను ఎంత తక్కువగా ఉతికితే, అది ఎక్కువ కాలం మన్నుతుంది. మీ జీన్స్ పై చిన్న మరకపడితే.. జీన్స్ మొత్తం ఉతకకుండా.. ఆ మరక వరకు శుభ్రం చేస్తే సరిపోతుంది. మరీ ముఖ్యంగా నెలకు ఒకటి లేదా రెండు సార్లు మాత్రమే జీన్స్ ఉతికితే.. అది ఎక్కువ రోజులు చాలా మన్నికగా ఉంటుంది.
ఎండలో ఆరవేయకూడదు...
మీ జీన్స్ ని ఉతికేటప్పుడు.. రంగును కాపాడే తేలికపాటి డిటర్జెంట్ ను ఎల్లప్పుడూ వాడాలి. ఉతికిన తర్వాత, వాటిని ఎప్పుడూ నేరుగా ఎండలో ఆరవేయాలి. ఎందుకంటే.. అతి నిలలోహిత కిరణాలు నలుపు రంగు తొందరగా పాలిపోయేలా చేస్తాయి. మీ జీన్స్ ని ఎల్లప్పుడూ నీడలో లేదా ఇంటి లోపల ఆరబెట్టాలి. ఈ చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే.. ఎన్ని రోజులైనా మీ బ్లాక్ జీన్స్ కొత్త దానిలాగే కనపడుతుంది.