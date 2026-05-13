Water Bucket: AC రూమ్ లో నీళ్ల బకెట్ ఎందుకు పెట్టాలి?
Water Bucket: మీ ఇంట్లో ఏసీ ఉందా? ఎండ వేడి తట్టుకోలేక ఏసీ వాడుతున్నారా? మరి , ఏసీ ఉన్న గదిలో వాటర్ బకెట్ పెడుతున్నారా? అసలు వాటర్ బకెట్ ఎందుకు పెట్టాలి? దీని వెనక రీజన్ ఏంటి?
AC room
రోజు రోజుకీ ఎండలు మండిపోతున్నాయి. బయట ఎండలకు ఇంట్లో ఉన్నా కూడా విపరీతంగా చెమటలు పట్టేస్తున్నాయి.ఈ వేడి, చెమటలు తట్టుకోలేక ఏసీలు వాడటం మొదలుపెడతారు. ఏసీ రూమ్ లో ఉంటే ఎంతో హాయిగా ఉంటుంది. నిమిషాల్లో వేడి తగ్గుతుంది. చెమటలు కూడా మాయం అయిపోతాయి. కానీ, ఏసీ రూమ్ లో గంటల కొద్దీ ఉండటం వల్ల చర్మ సమస్యలు వస్తాయని మీకు తెలుసా? ముఖ్యంగా చర్మం పొడిబారిపోతుంది.. మరి.. ఆ సమస్య నుంచి బయటపడటానికి ఏసీ రూమ్ లో నీళ్ల బకెట్ పెట్టాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నిజమేనా? నీళ్ల బకెట్ ఎందుకు పెట్టాలి? దీని వల్ల కలిగే ప్రయోజనం ఏంటి అనే విషయం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
ఎక్కువ సేపు ఏసీలో ఉంటే ఏమౌతుంది?
ఏసీ ఆన్ లో ఉన్నప్పుడు.. అది గదిలోని గాలి నుండి తేమను తొలగిస్తుంది. దీని ప్రభావం మన చర్మంపై చాలా ఎక్కువగా కనపడుతుంది. ఏసీ గదిలో ఎక్కువ సేపు కూర్చోవడం వల్ల చర్మం పొడి బారుతుంది. పెదాలు పగిలిపోతాయి. కళ్లు మంటలు పుడతాయి. మీ గొంతు, ముక్కు కూడా పొడిబారుతుంది. ఇక సైనస్ లేదా శ్వాసకోశ సంబంధిత సమస్యలు ఉన్న వారికి, ఏసీ గదిలో ఎక్కువ సేపు గడపడం వల్ల తీవ్ర ఇబ్బందులు కలిగే అవకాశం ఉంది.
ఏసీ గదిలో బకెట్ నీళ్లు ఉంచితే ఏం జరుగుతుంది?
ఏసీ గదిలో నీళ్ల బకెట్ ఉంచడం చాలా మంచిది. ఇలా నీళ్ల బకెట్ ఉంచడం వల్ల ఆ నీరు నెమ్మదిగా గాలిలోకి ఆవిరి అయిపోయి..గదిలో తగినంత తేమ ఉండేలా చేస్తుంది. ఇది మంచి హ్యూమిడిఫైయ్యర్ లా పని చేస్తుంది. దీని వల్ల చర్మం పొడిబారదు. మంచిగా తేమగా ఉంటుంది. శ్వాస సమస్యలు రావు. గొంతు పొడిబారే సమస్య ఉండదు. రాత్రిపూట మంచి నిద్రకూడా పడుతుంది.
AC నుండి వచ్చే గాలి చల్లగా ఉన్నప్పటికీ, అది పొడిగా ఉంటుంది. ఇది మీ శరీరంపైనే కాకుండా, ఇంటి వాతావరణంపై.. ఇంట్లోని వస్తువులపై కూడా ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. పొడి గాలికి ఎక్కువసేపు గురికావడం వల్ల చెక్క ఫర్నిచర్లో పగుళ్లు ఏర్పడతాయి. ఇంట్లో పెంచుకునే మొక్కలు ఎండిపోతాయి. ఇంట్లో ఒక బకెట్ నీటిని ఉంచడం వల్ల గదిలో కొద్దిపాటి తేమ ఉంటుంది, ఇది ఈ సమస్యలను గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది.
దీనిని ఎలా ఉపయోగించాలి?
బకెట్ను గది మూలలో లేదా కిటికీ దగ్గర ఉంచండి. బకెట్లోని నీటిని ప్రతిరోజూ మార్చాలి. లేకపోతే, నీటిలో దోమలు వృద్ధి చెందే అవకాశం ఉంది. మీరు కావాలనుకుంటే, నీటిలో నిమ్మ తొక్క లేదా కొన్ని చుక్కల ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ను జోడించవచ్చు, ఇది సువాసనను ఇస్తుంది.