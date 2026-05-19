ఫ్లవర్ లీఫ్ రింగ్స్లో ఆకులతో పాటు పూల డిజైన్లు కూడా ఉంటాయి. వీటిలో మీరు చాలా వేరియేషన్స్ చూడొచ్చు. ఇవి ఆఫీసుకు వెళ్లే మహిళలకు చాలా అందంగా ఉంటాయి.
ట్యూలిప్ లీఫ్ రింగ్ చాలా సోబర్గా కనిపిస్తుంది. రోజూ పెట్టుకోవడానికి కంఫర్ట్ గా ఉంటుంది. ఎక్కువ కాలం మన్నికగా ఉంటుంది.
2 నుంచి 3 గ్రాముల బరువులో గోల్డ్ రింగ్ తీసుకోవాలి అనుకునేవారికి ఈ స్టోన్స్ పొదిగిన లీఫ్ రింగ్ మంచి ఎంపిక. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది.
ఓపెన్ డిజైన్లో ఉన్న ఈ లీఫ్ రింగ్ ఏ వేలికైనా చక్కగా సరిపోతుంది. 3 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు. అన్నివయసుల వారికి సెట్ అవుతుంది.
మీకు ఓపెన్ రింగ్స్ నచ్చకపోతే హెవీ లుక్ ఇచ్చే ఇలాంటి లీఫ్ డిజైన్ రింగ్స్ తీసుకోవచ్చు. ఇవి 3- 4 గ్రాముల్లో వస్తాయి. వేలికి నిండుగా కనిపిస్తాయి.
