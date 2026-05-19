ఏ వేలికైనా సరిపోయే అడ్జస్టబుల్ లీఫ్ డిజైన్ గోల్డ్ రింగ్స్

life May 19 2026
Author: Kavitha G Image Credits:pinterest
ఫ్లవర్ లీఫ్ రింగ్

ఫ్లవర్ లీఫ్ రింగ్స్‌లో ఆకులతో పాటు పూల డిజైన్లు కూడా ఉంటాయి. వీటిలో మీరు చాలా వేరియేషన్స్ చూడొచ్చు. ఇవి ఆఫీసుకు వెళ్లే మహిళలకు చాలా అందంగా ఉంటాయి.

ట్యూలిప్ లీఫ్ రింగ్

ట్యూలిప్ లీఫ్ రింగ్ చాలా సోబర్‌గా కనిపిస్తుంది. రోజూ పెట్టుకోవడానికి కంఫర్ట్ గా ఉంటుంది. ఎక్కువ కాలం మన్నికగా ఉంటుంది.

లైట్ వెయిట్ లీఫ్ రింగ్

2 నుంచి 3 గ్రాముల బరువులో గోల్డ్ రింగ్ తీసుకోవాలి అనుకునేవారికి ఈ స్టోన్స్ పొదిగిన లీఫ్ రింగ్ మంచి ఎంపిక. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది. 

ఓపెన్ లీఫ్ రింగ్

ఓపెన్ డిజైన్‌లో ఉన్న ఈ లీఫ్ రింగ్ ఏ వేలికైనా చక్కగా సరిపోతుంది. 3 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు. అన్నివయసుల వారికి సెట్ అవుతుంది.

హెవీ లుక్ లీఫ్ రింగ్

మీకు ఓపెన్ రింగ్స్ నచ్చకపోతే హెవీ లుక్ ఇచ్చే ఇలాంటి లీఫ్ డిజైన్ రింగ్స్ తీసుకోవచ్చు. ఇవి 3- 4 గ్రాముల్లో వస్తాయి. వేలికి నిండుగా కనిపిస్తాయి.  

