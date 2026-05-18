Lucky Plant: మనీ ప్లాంట్ కాదు.. ఈ మొక్క మీ ఇంట్లో ఉంటే డబ్బును అయస్కాంతంలా ఆకర్షిస్తుంది..!
Lucky Plant: మనీ ప్లాంట్ ఇంట్లో ఉంటే డబ్బు వస్తుందో లేదో తెలీదు కానీ...వాస్తు ప్రకారం ఒక మొక్క ఇంట్లో పెంచితే లక్ష్మీదేవి ఆ ఇంటి తలుపు తడుతుంది. ఆ మొక్క ఏంటో తెలుసా?
ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరూ డబ్బు సంపాదించడానికి ఏవేవో తిప్పలు పడుతూనే ఉన్నారు. ప్రశాంతమైన జీవితం పొందాలంటే.. కనీస బ్యాంక్ బాలెన్స్ ఉండాలి. దాని కోసమే రాత్రి పగళ్లు కష్టపడుతూనే ఉంటారు. అయితే.. కానీ కొన్నిసార్లు ఎంత కష్టపడినా డబ్బు నిలవదు. మన చుట్టూ ఉన్న శక్తి మన ఆర్థిక పరిస్థితిని బాగా ప్రభావితం చేస్తుందని వాస్తు శాస్త్రం చెబుతోంది. మీరు ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నా లేదా మీ సంపదను పెంచుకోవాలన్నా.. మనీ ప్లాంట్ ని పక్కన పెట్టి...ఈ మొక్కను ఇంటికి తెచ్చుకోవాల్సిందే. మీ ఆదాయం రెట్టింపు అవుతుంది. మరి, డబ్బును ఆకర్షించే ఆ మొక్క ఏంటి? దానిని ఏ దిశలో ఉంచాలి అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
సంపదను ఆకర్షించే క్రాసులా మొక్క...
మనకు మార్కెట్లో ఈజీగా ఈ క్రాసులా మొక్క దొరుకుతుంది. ఈ మొక్క ఆకులు చాలా చిన్నగా ఉంటాయి. వాస్తు ప్రకారం.. ఈ మొక్కను ధన వృక్షం లేదా విజయ వృక్షం అని పిలుస్తారు. ఒక అయస్కాంతం ఐరన్ ని ఆకర్షించినట్లు.. ఈ మొక్క ఇంట్లో ఉంటే.. సంపదను ఆకర్షిస్తుంది. ఈ మొక్క ఎంత పచ్చగా ఉంటే.. మీ ఇంట్లో అంత ఆనందం రెట్టింపు అవుతుంది.
ఈ మొక్కను ఏ దిశలో ఉంచాలి..?
వాస్తు శాస్త్రంలో దిశ కు చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఇంట్లో క్రాసులా మొక్కను పెంచితే సరిపోదు. దానిని ఏ దిశలో దాటుతున్నాం అనేది కూడా చాలా ముఖ్యం. దానిని సరైన స్థానంలో ఉంచాలి. ముఖ్యంగా ఇంటి ప్రధాన ద్వారం వద్ద దీనిని ఉంచాలి. అది కూడా కుడివైపు ఉంచితే.. ఇంటికి లాభం కలుగుతుంది. లేదంటే.. మీరు మీ ఇంటి ఉత్తర దిశలో కూడా ఈ మొక్కను ఉంచొచ్చు. ఈ దిశను కుబేరుడి దిశగా పరిగణిస్తారు. ఈ దిక్కులో ఈ మొక్క ఉంటే.. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. మీకు ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ పొందాలన్నా.. వ్యాపారంలో బాగా రాణించాలంటే.. తూర్పు లేదా ఉత్తర దిశలో ఈ మొక్కను మీ పని ప్రదేశంలో పెంచొచ్చు.
ఈ మొక్క పెంచేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు...
ఇంట్లో ఈ క్రాసులా మొక్కను పెంచినప్పుడు దానిపై దుమ్ము పేరుకుపోకుండా చూసుకోవాలి. మొక్క ఆకులు మురికిగా ఉంటే..ఆర్థిక సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి.. మొక్క ఆకులపై దుమ్ము పేరుకుపోకుండా ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేస్తూ ఉండాలి. అంతేకాదు.. ఈ మొక్కను చీకటికి దూరంగా ఉంచాలి. అంటే బాత్రూమ్ లో లేదా చీకటి మూలలో దీనిని ఉంచకూడదు. అలాంటి ప్రదేశంలో ఉంచితే.. నెగిటివ్ ఎనర్జీ పెరిగే ప్రమాదం ఉంది.