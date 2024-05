రెండు నిమిషాల్లో గ్యాస్ స్టవ్ బర్నర్ క్లీన్ చేసేయండిలా..!

మంట సరిగా రాకపోతే వంట చేయడం కష్టంగా ఉంటుంది. ఈ బర్నర్ క్లీన్ చేయడానికి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. ఎక్కువ సమయం కూడా పడుతుంది.



ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో గ్యాస్ స్టవ్ ఉంటోంది. ఈ గ్యాస్ స్టవ్స్ వచ్చిన తర్వాత వంట చేయడం సులభం అయ్యిందని చెప్పొచ్చు. అయితే..స్టవ్ మీద వంట త్వరగా అవ్వాలి అంటే.. బర్నర్ లో నుంచి మంట సరిగా రావాలి. అయితే.. మనం వంట చేసే సమయంలో పాలు పొంగినప్పుడో, పప్పు కుక్కర్ పొంగినప్పుడు ఆ బర్నర్ లో ఇరుక్కుపోయి మంట సరిగా రాదు.



గ్యాస్ బర్నర్ రంథ్రాలు మూసుకుపోతాయి. అలా మూసుకుపోవడం వల్ల.. బర్నర్ సరిగా పని చేయదు. మంట సరిగా రాదు. మంట సరిగా రాకపోతే వంట చేయడం కష్టంగా ఉంటుంది. ఈ బర్నర్ క్లీన్ చేయడానికి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. ఎక్కువ సమయం కూడా పడుతుంది. కానీ... కొన్ని టెక్నిక్స్ వాడితే... ఈ స్టవ్ బర్నర్ ని సులభంగా క్లీన్ చేయవచ్చు. ఆ టెక్నిక్స్ ఏంటో ఓసారి చూద్దాం...





గ్యాస్ స్టవ్ క్లీనర్ ఎలా తయారు చేయాలి:

స్ప్రే బాటిల్‌లో 2 టీస్పూన్ల బేకింగ్ సోడా, సగం నీరు , వెనిగర్ కలపండి. ఈ మిశ్రమాన్ని బాటిలో పోసి బాగా షేక్ చేయాలి. అవన్నీ బాగా కలిసి ఉన్నాయని నిర్ధారించుకోండి. ఇప్పుడు క్లీనర్ గ్యాస్ స్టవ్ శుభ్రం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది.

గ్యాస్ స్టవ్ ఎలా శుభ్రం చేయాలి?

గ్యాస్ స్టవ్ క్లీన్ చేసేందుకు ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న క్లీనర్ ను గ్యాస్ స్టవ్ పై పిచికారీ చేయాలి. కాసేపు నాననివ్వాలి. 10-15 నిమిషాల తర్వాత, గ్యాస్ స్టవ్‌ను స్పాంజితో శుభ్రం చేయాలి. చివరగా, తడి శుభ్రమైన గుడ్డతో గ్యాస్‌ను బాగా తుడవండి. ఈ ఇంట్లో తయారుచేసిన క్లీనర్ సహాయంతో, మీ అంటుకునే గ్యాస్ స్టవ్ మెరుస్తుంది.



గ్యాస్ బర్నర్‌ను ఎలా శుభ్రం చేయాలి?

గ్యాస్ బర్నర్‌ను శుభ్రం చేయడానికి, ముందుగా ఒక గిన్నెలో సగం నీరు, వెనిగర్ కలపాలి. ఇప్పుడు అందులో బర్నర్ ఉంచండి. సుమారు 30 నిమిషాలు నీటిలో వదిలివేయండి. అప్పుడు దాని నుండి బర్నర్ తొలగించి సాధారణ నీటితో కడగాలి. దీని తరువాత, నీరు, బేకింగ్ సోడాను బాగా మిక్స్ చేసి పేస్ట్ లాగా చేసి, బర్నర్‌పై పేస్ట్‌ను అప్లై చేసి 15-30 నిమిషాలు ఉంచండి. అప్పుడు మురికిని తొలగించడానికి స్క్రబ్ బ్రష్ లేదా టూత్ బ్రష్‌ని శుభ్రం చేయండి. తర్వాత గుడ్డతో బాగా తుడవాలి. అంతే... మీ గ్యాస్ స్టవ్ కొత్త దానిలా మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది.