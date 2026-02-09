Cancer: ఈ రెండు అలవాట్లు మార్చుకుంటే.. క్యాన్సర్ మీ దరిదాపుల్లోకి కూడా రాదు
Cancer: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా క్యాన్సర్ తో బాధపడుతున్నవారు రోజు రోజుకీ పెరుగుతున్నారు. అయితే, మన లైఫ్ స్టైల్ లో కొన్ని మార్పులు చేసుకుంటే క్యాన్సర్ ని జయించవచ్చని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ చెబుతోంది.
క్యాన్సర్ మహమ్మారి..
వయసుతో సంబంధం లేకుండా క్యాన్సర్ తో బాధపడుతున్నవారు ఈ మధ్యకాలంలో చాలా మంది ఉన్నారు. చాలా మంది ఈ క్యాన్సర్ కారణంగా ప్రాణాలు కూడా కోల్పోయారు. కొందరు క్యాన్సర్ ని జయించిన వారు కూడా ఉన్నారు. అయితే.. అసలు… ఈ మహమ్మారి మన జోలికి రాకుండా కూడా చేసుకోవచ్చు అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా మన లైఫ్ స్టైల్ లో చిన్న చిన్న మార్పులు చేసుకుంటే… ప్రపంచ వ్యాప్తంగా దాదాపు 38 శాతం క్యాన్సర్ కేసులను నివారించవచ్చని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ( WHO) స్పష్టం చేస్తోంది.
నిపుణులు ఏమంటున్నారు..?
జీవనశైలి మార్పులు, పర్యావరణాన్ని మెరుగుపరచడం ద్వారా క్యాన్సర్ ముప్పును తగ్గించుకోవచ్చని 'నేచర్ మెడిసిన్'లో ప్రచురించిన ఒక అధ్యయనం సూచిస్తోంది.
పరిశోధకులు 2022 నుంచి దాదాపు 19 మిలియన్ల కొత్త క్యాన్సర్ కేసులను విశ్లేషించారు. ఊపిరితిత్తులు, కడుపు, గర్భాశయ క్యాన్సర్లను సులభంగా నివారించవచ్చని వారు గుర్తించారు.
మార్చుకోవాల్సిన అలవాట్లు...
పొగ తాగడం…
ప్రపంచవ్యాప్తంగా 15% క్యాన్సర్ కేసులకు పొగతాగడమే కారణం. కొత్తగా నిర్ధారణ అవుతున్న కేసుల్లో 23% పొగాకు వాడకంతో ముడిపడి ఉన్నాయి. అందుకే స్మోకింగ్ మానేయాలి. ఇది మార్చుకుంటే, ఈ అలవాటుకి దూరంగా ఉంటే మీ ఆరోగ్యం మీ చేతుల్లో ఉన్నట్లే.
మద్యం సేవించడం…
జీవనశైలిలో రెండో ప్రధాన ముప్పు మద్యం. ఏటా దాదాపు 7 లక్షల కొత్త కేసులకు (ప్రపంచవ్యాప్తంగా 3.2%) ఇదే కారణం. స్మోకింగ్, ఆల్కహాల్ మానేస్తే క్యాన్సర్ రిస్క్ తగ్గుతుంది.
మహిళల్లో ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్...
కొన్ని ప్రాంతాల్లో వాయు కాలుష్యం ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్కు ప్రధాన కారణం. ఉదాహరణకు, తూర్పు ఆసియాలో మహిళల్లో 15% ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ కేసులు కలుషిత గాలి వల్లే వస్తున్నాయి.
అధిక బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ (BMI), వ్యాయామం లేకపోవడం, అతినీలలోహిత (UV) కిరణాలకు గురికావడం వంటివి కూడా వివిధ రకాల క్యాన్సర్ల ముప్పును పెంచుతాయి.