Telugu

Ginger: రోజూ అల్లం తీసుకుంటే ఏమౌతుంది?

food-life Feb 07 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
Telugu

జీర్ణక్రియ..

కడుపు ఉబ్బరం, మలబద్ధకాన్ని నివారించడానికి, మంచి జీర్ణక్రియ కోసం రోజూ అల్లం తినడం మంచిది.

Image credits: Getty
Telugu

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి కూడా రోజూ అల్లం తినడం మంచిది. ఇది జ్వరం, అంటువ్యాధులను నివారించడంలో సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తుంది

కొలెస్ట్రాల్, రక్తపోటును తగ్గించడానికి, రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరచడానికి రోజూ అల్లం తినడం మంచిది.

Image credits: Getty
Telugu

మధుమేహాన్ని నియంత్రిస్తుంది

రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడానికి, తద్వారా మధుమేహాన్ని నివారించడానికి అల్లం తినడం మంచిది. దీన్ని ఆహారంలో చేర్చుకోవచ్చు లేదా నీటిలో వేసుకుని తాగొచ్చు.

Image credits: AI Meta
Telugu

శరీర బరువును నియంత్రిస్తుంది

శరీరంలో పేరుకుపోయిన కొవ్వును తొలగించడానికి, ఆకలిని తగ్గించడానికి, శరీర బరువును నియంత్రించడానికి రోజూ అల్లం తినడం అలవాటు చేసుకోండి.

Image credits: Getty
Telugu

నెలసరి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది

అల్లంలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఉన్నాయి. ఇది నెలసరి సమయంలో నొప్పిని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

ఇన్ఫెక్షన్లను నివారిస్తుంది

అల్లంలో యాంటీమైక్రోబయల్ గుణాలు ఉన్నాయి. ఇది సూక్ష్మక్రిములు, ఫంగస్, వైరస్‌లను నివారిస్తుంది.

Image credits: AI Meta

Heart Health: ఈ 8 సూపర్ ఫుడ్స్ తో మీ గుండె పదిలం!

Oats: ప్రతిరోజు ఓట్స్ తినడం వల్ల కలిగే 5 లాభాలు ఇవే!

Apple: రోజూ ఒక యాపిల్ తింటే ఏమౌతుందో తెలుసా?

అవకాడో తింటే ఇన్ని ప్రయోజనాలున్నాయా?