పోల్కీ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటే రాయల్ లుక్ మీదే!

life Mar 04 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:pinterest
పోల్కీ స్టడ్ ఇయర్ రింగ్స్

 పోల్కీ స్టడ్ ఇయర్ రింగ్స్ ఇవి. పెట్టుకుంటే మీ లుక్ వెంటనే మారిపోతుంది. ఇవి బరువు తక్కువగా ఉన్నా, వాటి మెరుపు ముఖానికి ఎంతో క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: pinterest
పోల్కీ చాంద్‌బాలీ డిజైన్

ట్రెడిషనల్ పోల్కీ చాంద్‌బాలీలు పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. ఇవి వేరే యాక్సెసరీస్ లేకపోయినా లుక్‌ను పూర్తి చేస్తుంది.

Image credits: instagram
పోల్కీ ఫ్లోరల్ ఇయర్ రింగ్స్

హోలీ లాంటి పండగలకు ఫ్లోరల్ పోల్కీ ఇయర్ రింగ్స్ భలేగా నప్పుతాయి. సింపుల్ చీర కూడా స్పెషల్‌గా, స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తుంది.

Image credits: instagram
పోల్కీ ఝూమర్ ఇయర్ రింగ్స్

హెవీగా, రాయల్ టచ్ కావాలనుకుంటే పోల్కీ ఝూమర్ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకోండి. ఈ డిజైన్ చీర లుక్‌ను మరింత పెంచుతుంది. 

Image credits: pinterest
పోల్కీ మినిమల్ హూప్స్

స్టైలిష్‌గా కనిపించాలనుకునే మహిళలకు మినిమల్ పోల్కీ హూప్ ఇయర్ రింగ్స్ అందంగా ఉంటాయి. ఈ డిజైన్ సింపుల్ చీరతో మోడ్రన్, ఎలిగెంట్ లుక్‌ను ఇస్తుంది.

Image credits: pinterest
పోల్కీ డ్రాప్ ఇయర్ రింగ్స్

ఇవి డ్రాప్ స్టైల్ పోల్కీ ఇయర్ రింగ్స్. చీరపై పొడవుగా, సన్నగా కనిపించేలా చేస్తాయి. వీటి యూనిక్ డిజైన్ ముఖ సౌందర్యాన్ని పెంచుతుంది. 

Image credits: /www.silverstreakstore.com
డ్రాప్ ఇయర్రింగ్స్

పోల్కీలో ఈ డ్రాప్ చెవి పోగులు ముఖానికి నిండుగా ఉంటాయి. చాలా తక్కువ ధరకే లభిస్తాయి.

Image credits: queen jewels

