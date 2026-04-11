Cockroach: ఇదొక్కటి వేస్తే చాలు జీవితంలో బొద్దింకలు రావు
Cockroach: ఎంత శుభ్రం చేసినా వంటగదిలోకి, పడకగదిలోకి బొద్దింకలు వస్తూనే ఉంటాయి. బాత్రూం నుంచి ఎక్కువగా ఇంట్లోకి దూరిపోతాయి. అవి నడిచిన ఆహారం తినడం వల్ల రోగాలు పుట్టుకొస్తాయి. బొద్దింకల బెడద వదిలించుకోవాలంటే ఈ సింపుల్ చిట్కాలు పాటించండి.
బొద్దింకల బెడదకు ఇంటి చిట్కాలు
వంటగది అంటే కేవలం వంట చేసే చోటు కాదు, ఇంటిల్లిపాది ఆరోగ్యం అక్కడే ఉంటుంది. వంటగదిలో చిన్నగా చెత్త ఉన్నా బొద్దింకల బెడద మొదలవుతుంది. ఒక్కటి వస్తే దానివెంట వందలు పుట్టుకొస్తాయి. ఎక్కడ చూసినా అవే కనిపిస్తాయి. బాత్రూం నుంచి వంటగదిలోకి, వండిన ఆహారంపైకి చేరడంతో అనారోగ్యానికి కారణమవుతుంది. బొద్దింకలే అని లైట్ తీసుకోకండి. టైఫాయిడ్ వచ్చే ప్రమాదముంది. అయితే ఎన్ని ట్రై చేసినా బొద్దింకల బెడద తప్పడం లేదా?
లవంగాలు
మార్కెట్లో దొరికే స్ప్రేలలో రసాయనాలు ఉంటాయి, అవి ప్రమాదకరం. అందుకే ఇంట్లోనే సహజ పద్ధతుల్లో బొద్దింకలను తరిమికొట్టొచ్చు. వంటల్లో వాడే లవంగాలు రుచిని పెంచడమే కాదు, బొద్దింకలను కూడా తరిమికొడతాయి. వాటి ఘాటైన వాసనను బొద్దింకలు భరించలేవు. వంటగది డ్రాయర్లు, క్యాబినెట్లలో ఓ 8-10 లవంగాలు పెట్టి చూడండి. ఆ వాసనకు బొద్దింకలు రావు.
వంట సోడా, పంచదార
వేపాకులు
వేపాకుల వాసన బొద్దింకలకు అస్సలు నచ్చదు. ఓ 5-6 వేపాకులను నలిపి వంటగది మూలల్లో పెట్టండి. ఈ వాసనకు బొద్దింకలు వెంటనే పారిపోతాయి.మీ ఇంట్లో బొద్దింకల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటే, వేప నూనె వాడొచ్చు. వేప నూనెను నీటిలో కలిపి బొద్దింకలు ఉన్న చోట స్ప్రే చేయండి. లేదా వేప పొడిని కూడా బొద్దింకలు తిరిగే ప్రదేశాల్లో చల్లవచ్చు.