Cockroach Control: ఈ పదార్ధాలు చల్లారంటే బొద్దింకలు కిచెన్లోకి రావాలంటే భయపడతాయి
Cockroach Control: కిచెన్లో బొద్దింకలు చేరి ఎంతో ఇబ్బంది పెడతాయి. వాటి వల్ల ఆహార పదార్థాలు విషపూరితం అవుతాయి. వాటిని తరిమికొట్టేందుకు కెమికల్ స్ప్రేలు వాడాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇంట్లో దొరికే వస్తువులతోనే ఎలా తరిమికొట్టొచ్చో తెలుసుకోండి.
బొద్దింకల బెడదకు చెక్
ఇంట్లో వంటగది అంటేనే బొద్దింకలకు చాలా ఇష్టం. రకరకాల ఆహారాలు తింటూ తమ సంతానాన్ని పెంచుకుంటాయి. వంటగది కేవలం వంట చేసే ప్రదేశం మాత్రమే కాదు, మన కుటుంబ ఆరోగ్యాన్ని నిర్ణయించే ప్రదేశం. కిచెన్లో చెత్త పేరుకుపోతే బొద్దింకలు వచ్చేస్తాయి. ఇవి టైఫాయిడ్, అలర్జీల వంటి ఎన్నో రోగాలకు కారణం అవుతాయి. వీటిని తరిమికొట్టడానికి స్ప్రేలు కొని వాడతాం. వాటిలో ప్రమాదకరమైన రసాయనాలు ఉంటాయి. కాబట్టి వాటిని వాడడం ఏమాత్రం మంచిది కాదు. నిజానికి ఇంట్లో ఉండే సహజమైన పదార్థాలతోనే బొద్దింకలను తరిమికొట్టవచ్చు.
లవంగాలు
వంటగదిలో లవంగాలు ఉంటాయి. ఇవి బొద్దింకలను తరిమికొడతాయి. వాటి వాసన బొద్దింకలకు ఏమాత్రం నచ్చవు. కిచెన్ డ్రాయర్లు, కప్బోర్డులలో ఓ పది లవంగాలు వేసి ఉంచండి. ఆ వాసనకు బొద్దింకలు రావు. బేకింగ్ సోడాను బొద్దింక తిన్న వెంటనే చనిపోతుంది. వంటసోడా, పంచదార పొడిని సమానంగా కలిపి కిచెన్ మూలల్లో, సింక్ కింద, అలమరాల వెనుక చల్లండి. పంచదార వాసనకు వచ్చే బొద్దింక, బేకింగ్ సోడా తిని చనిపోతుంది. బిర్యానీ ఆకులు కూడా బొద్దింకలను తరిమేందుకు అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. బొద్దింకలకు వాటి వాసన నచ్చదు. ఓ ఆరు బిర్యానీ ఆకులను పొడి చేసి వంటగది మూలల్లో చల్లండి. ఈ వాసనకు బొద్దింకలు వెంటనే పారిపోతాయి.
వేప నూనె
ఇంట్లో బొద్దింకల సంఖ్య మరీ ఎక్కువగా ఉంటే వేప నూనె అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. వేప నూనెను నీటిలో కలిపి, బొద్దింకలు తిరిగే చోట స్ప్రే చేయండి. బొద్దింకలు ఉన్న చోట వేప పొడిని చల్లితే ఎంతో బాగా పనిచేస్తుంది. ఇకపై మీ కిచెన్ వైపు బొద్దింకలు అడుగులు కూడా వేయవు. అలాగే వెనిగర్ కూడా వంటగది నుంచి బొద్దింకలను తరిమికొట్టడానికి ఉపయోగపడుతుంది. తెల్ల వెనిగర్ను, నీటిని సమాన పరిమాణంలో ఒక స్ప్రే బాటిల్లో కలపండి. రాత్రికి కిచెన్ శుభ్రం చేశాక, గ్యాస్ స్టవ్, సింక్ చుట్టూ దీన్ని స్ప్రే చేయండి. బొద్దింకలు దగ్గరకు రమ్మన్నా రావు.
నిమ్మరసం
నిమ్మరసంలో సహజంగానే క్లీనింగ్ ఏజెంట్ లక్షణాలు ఎక్కువ. రెండు నిమ్మకాయల రసాన్ని ఒక బకెట్ నీటిలో కలిపి వంటగది నేలను శుభ్రం చేయండి. నిమ్మలోని సిట్రస్ వాసన, శుభ్రత బొద్దింకల సంతానోత్పత్తిని అడ్డుకుంటాయి. దాల్చినచెక్కను కూడా ఇందుకోసం వాడవచ్చు. వంటగది మూలల్లో దాల్చినచెక్క పొడిని చల్లండి. దీని వాసన బొద్దింకలకు ఏమాత్రం నచ్చదు. అలాగే పుదీనా నూనె వాసనను బొద్దింకలు తట్టుకోలేవు. నీటిలో కొన్ని చుక్కల పుదీనా నూనె కలిపి స్ప్రే చేయండి. కిచెన్లో పుదీనా నూనె స్ప్రే చేస్తే బొద్దింకలు బయటికి పారిపోతాయి.