Fish: సముద్రపు చేప, నదిలో చేప... రెండింటిలో ఏది ఆరోగ్యానికి మంచిది?
Fish: చేపలు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. ఈ చేపల్లో ప్రోటీన్లు, విటమిన్లు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. మరి, సముద్రపు చేపలు, నదిలో దొరికే చేపల్లో ఏది ఆరోగ్యానికి ఎక్కువ మంచిది?
Fish
మాంసాహారులు ఎక్కువగా ఇష్టపడే ఆహారాల్లో చేపలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అద్భుతమైన రుచితో పాటు శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్లు, ప్రోటీన్లు, ఖనిజాలు, హెల్దీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ వీటిలో పుష్కలంగా ఉంటాయి. అయితే, చేపలు కొనేటప్పుడు మనలో చాలా మందికి ఒక సందేహం వస్తూ ఉంటుంది. సముద్రపు చేపలు మంచివా? లేక నదీ చేపలు మంచివా? ఈ రెండింటిలో ఏది ఆరోగ్యానికి మంచిది? నిపుణులు ఏమంటున్నారు..?
చేప రకం, అది పెరిగే వాతావరణం, తినే ఆహారాన్ని బట్టి చేపల్లోని పోషకాల పరిమాణం మారిపోతూ ఉంటుంది. సముద్రపు చేపలు, నదిలో పెరిగే చేపలు ఈ రెండింటికీ ఉన్న తేడా ఏంటి? ఈ రెండింటిలో ఏది తింటే ఎక్కువ పోషకాలు అందుతాయో ఇప్పుడు చూద్దాం...
సముద్రపు చేపలు (Sea Fish)
సముద్రపు చేపలు ఆహార ప్రియులకు మాత్రమే కాకుండా, గుండె ఆరోగ్యానికి శ్రద్ధ తీసుకునే వారికి బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇవి, గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటంలో సహాయపడతాయి.
ఒమేగా-3 నిధి: సముద్రపు చేపలలో 'ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు' (EPA & DHA) చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో ఉంటాయి. ఇవి మన గుండె, మెదడు, కంటి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి.
నాణ్యమైన ప్రోటీన్ & మినరల్స్: వీటిలో సులభంగా జీర్ణమయ్యే ప్రోటీన్తో పాటు అయోడిన్, విటమిన్-డి, కాల్షియం, ఫాస్ఫరస్ వంటి ఖనిజాలు పుష్కలంగా లభిస్తాయి.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త : షార్క్, స్వోర్డ్ఫిష్ వంటి పెద్ద సముద్రపు చేపలు ఎక్కువ కాలం జీవించడం వల్ల వాటి శరీరంలో 'పాదరసం' (Mercury) చేరుతుంది. ఇలాంటి చేపలను తినడం వల్ల వాటిలోని పాదరసం నరాల వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతుంది. కాబట్టి గర్భిణులు, పాలిచ్చే తల్లులు, చిన్న పిల్లలు పెద్ద సముద్రపు చేపలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. చిన్న సముద్రపు చేపలు తినడం సురక్షితం.
నదీ చేపలు , మంచినీటి చేపలు (Freshwater Fish)
మన ఊళ్లలో, మార్కెట్లలో సులభంగా లభించే నదీ, చెరువు చేపలకు కూడా ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.
అద్భుతమైన ప్రోటీన్ వనరు: శరీర కండరాల నిర్మాణానికి, కణాల మరమ్మత్తుకు అవసరమైన అధిక నాణ్యత గల ప్రోటీన్ నదీ చేపల్లో పుష్కలంగా ఉంటుంది.
సురక్షితమైనవి (తక్కువ మెర్క్యురీ): సముద్రపు చేపలతో పోలిస్తే నదీ చేపలలో పాదరసం (Mercury) ఉండే ప్రమాదం చాలా తక్కువ. కాబట్టి గర్భిణులు, చిన్న పిల్లలతో సహా అందరూ వీటిని భయం లేకుండా తినవచ్చు.
ఎముకల పుష్టి: కోరమీను, బొచ్చె వంటి నదీ చేపలతో పాటు చిన్న మంచినీటి చేపలను ముళ్ళతో సహా తింటే శరీరానికి అధిక మొత్తంలో కాల్షియం లభిస్తుంది.
ఒమేగా-3 పరిమాణం: వీటిలో కూడా ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు ఉంటాయి, కానీ సముద్రపు చేపలతో పోలిస్తే వీటి పరిమాణం కాస్త తక్కువగా ఉంటుంది.
వండేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు:
ఎంత మంచి చేపనైనా సరే.. ఎక్కువ ఉప్పు వేసి, నూనెలో డీప్ ఫ్రై (Deep Fry) చేస్తే దానిలోని పోషకాలన్నీ నశిస్తాయి. పైగా ఆరోగ్యానికి హాని చేస్తాయి. అందుకే చేపల పులుసు, గ్రిల్డ్ లేదా తక్కువ నూనెతో స్టీమ్ చేసిన చేపలను తినడం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు.
ఒమేగా-3 కావాలనుకునే వారు సముద్రపు చేపలను, పాదరసం భయం లేని సురక్షితమైన ప్రోటీన్ కావాలనుకునే వారు నదీ చేపలను ఎంచుకోవచ్చు. ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ రెండింటినీ మార్చి మార్చి మీ ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడమే ఉత్తమమైన మార్గం