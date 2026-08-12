Bridal Jewellery:పెళ్లిళ్లకు అదిరిపోయే జ్యూవెలరీ సెట్స్ ఫిదా అయిపోతారు

పెళ్లిళ్లకు ఎక్కువగా ఎరుపు రంగు చీరలు ఎంచుకుంటారు. అలాంటి చీరలకు ఇలాంటి పచ్చ పూసల హారం సెలక్ట్ చేసుకుంటే.. దానికి సెట్ అయ్యే ముత్యాల నక్లెస్, ఇయర్ రింగ్స్ క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి.
నక్లెస్, హారం కంప్లీట్ గా ఇది గుట్ట పూసల డిజైన్. ఆ సెట్ కి మ్యాచ్ అయ్యే ఇయర్ రింగ్స్, చెంప స్వరాలు మరింత అందంగా ఉంటాయి.
కాసుల పేరు హారానికి ఇలాంటి ముత్యాల నక్లెస్ సెట్ చేశారు. కాసులతో చెంపస్వరాలు పెట్టుకుంటే.. లుక్ అదిరిపోతుంది.
పెళ్లిళ్లకు సింపుల్ లుక్ కావాలి అంటే…. ఇలాంటి జ్యూవెలరీ ఎంచుకోవాలి. సేమ్ నక్లెస్, హారం డిజైన్ మ్యాచింగ్ సెట్స్ కూడా మంచి గ్రేస్ ఫుల్ లుక్ ఇస్తాయి.
పెళ్లిలో హెవీ లుక్ తో సెంటర్ ఆఫ్ ఎట్రాక్షన్ గా నిలవాలి అంటే.. ఇలాంటి జ్యూవెలరీ సెట్ ట్రై చేయచ్చు. చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.
ఇలాంటి జ్యూవెలరీ సెట్స్ కూడా ఈ మధ్య బాగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. కేవలం బంగారంలోనే కాదు, వన్ గ్రామ్ గోల్డ్ లోనూ ఇవి మీకు లభిస్తాయి.
కంప్లీట్ బంగారం వేసుకోవడం ఇష్టం లేకపోతే.. ఇలా ముత్యాల నక్లెస్, మ్యాచింగ్ హారం సెట్ వేసుకుంటే చాలా హుందాగా కనిపిస్తారు.
పెళ్లిలో బంగారమే ధరించాల్సిన అవసరం లేదు.. డిఫరెంట్ గా ఇలా ముత్యాల సెట్స్ కూడా ట్రై చేయచ్చు.
ఇలాంటి డిజైన్స్ చాలా ట్రెండీ గా ఉంటాయి. ఓ వైపు ట్రెడిషనల్ గా కనిపిస్తూనే, మరో వైపు ట్రెండీగా కనిపించాలంటే ఇలాంటి డిజైన్లు మంచి ఛాయిస్.
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