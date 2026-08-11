Potato: బంగాళదుంపలు తొందరగా మొలకెత్తుతున్నాయా? ఇలా చేస్తే మొలకలు రావు..!
Potato: మొలకెత్తిన బంగాళ దుంప ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. కానీ, మార్కెట్ లో కొని ఇంటికి తెచ్చిన రెండు రోజులకే ఇవి వెంటనే మొలకలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. ఇలా జరగకుండా ఉండాలంటే సింపుల్ చిట్కాలు ఫాలో అయితే సరి..
Potato..
ఎక్కువ మంది ఫేవరేట్ కూరగాయల్లో బంగాళదుంప ముందు వరసలో ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పిల్లలు ఈ బంగాళదుంపను ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు. అయితే.. వీటిని కొని తెచ్చిన కొద్ది రోజులకే చిన్న చిన్న మొలకలు రావడం, మెత్తగా మారడం లేదా ఆకుపచ్చ రంగులోకి మారుతూ ఉంటాయి. దీని వల్ల బంగాళదుంపలు త్వరగా పాడైపోయి వాటిని పడేయాల్సి వస్తుంది. అయితే, కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలు ఫాలో అయితే.. ఈ బంగాళ దుంపలను మనం ఎక్కువ రోజుల పాటు తాజాగా ఉంచుకోవచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం..
ఆపిల్ తో మొలకలకు చెక్
బంగాళదుంపలు ఉంచిన సంచి లేదా బుట్టలో ఒక ఆపిల్ పండును ఉంచితే సరిపోతుంది. ఆపిల్ నుంచి సహజంగా విడుదలయ్యే 'ఎథిలీన్' అనే వాయువు బంగాళదుంపల్లో మొలకలు రావడానికి కారణమయ్యే కణాల వేగాన్ని నిరోధిస్తుంది. ఫలితంగా బంగాళదుంపలు చాలా వారాల పాటు మొలకెత్తకుండా తాజాగా ఉంటాయి.
ఉల్లిపాయలతో కలిపి ఉంచవద్దు
చాలామంది ఇళ్లలో బంగాళదుంపలు, ఉల్లిపాయలను ఒకే బుట్టలో కలిపి ఉంచుతుంటారు. కానీ ఇది సరైన పద్ధతి కాదు. ఉల్లిపాయల నుంచి విడుదలయ్యే తేమ , వాయువుల వల్ల బంగాళదుంపలు చాలా వేగంగా మొలకెత్తడమే కాకుండా కుళ్ళిపోయే ప్రమాదం కూడా పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ రెండింటినీ వేర్వేరు ప్రదేశాల్లో ఉంచడం మంచిది.
చీకటి, గాలి తగిలే ప్రదేశం
ముఖ్యం బంగాళదుంపలకు సూర్యకాంతి లేదా డైరెక్ట్ వెలుతురు తగిలితే అవి త్వరగా ఆకుపచ్చగా మారి మొలకెత్తుతాయి. ఆకుపచ్చగా మారిన భాగంలో 'సోలనిన్' అనే విషపదార్థం తయారవుతుంది. అందువల్ల వీటిని ఎల్లప్పుడూ చీకటిగా, గాలి ధారాళంగా తగిలే చల్లటి ప్రదేశంలో ఉంచాలి.
ప్లాస్టిక్ సంచులు వాడకండి
మార్కెట్ నుంచి తెచ్చిన ప్లాస్టిక్ కవర్లలోనే బంగాళదుంపలను ఉంచడం వల్ల లోపల తేమ చేరి అవి త్వరగా పాడవుతాయి. వీటిని గాలి తగిలే సంచులు, పేపర్ బ్యాగులు లేదా రంధ్రాలున్న ప్లాస్టిక్/వెదురు బుట్టల్లో మాత్రమే నిల్వ చేయాలి.
ఫ్రిజ్లో నిల్వ చేయకూడదు
బంగాళదుంపలు త్వరగా పాడవకూడదని కొందరు వాటిని ఫ్రిజ్లో పెడుతుంటారు. కానీ ఫ్రిజ్లోని అతి శీతల ఉష్ణోగ్రత వల్ల బంగాళదుంపల్లోని పిండి పదార్థం (స్టార్చ్) చక్కెరగా మారిపోతుంది. దీనివల్ల వండినప్పుడు వాటి రుచి మారడమే కాకుండా, అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద వండినప్పుడు అనారోగ్యకరమైన రసాయనాలు విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
కొద్దిగా మొలకలు వచ్చిన బంగాళదుంపల విషయానికి వస్తే, ఆ భాగాలను కత్తిరించి వండుకోవచ్చు. కానీ ఎక్కువగా మొలకలు వచ్చి, మెత్తబడి ఆకుపచ్చగా మారిన బంగాళదుంపలను వాడకపోవడమే ఆరోగ్యానికి శ్రేయస్కరం. వీటిని తినడం వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి.