Railways: ట్రైన్ చైన్ లాగితే రైల్వేకు ఎంత నష్టమో తెలుసా?
Railways: ఎమర్జెన్సీ కోసం ఏర్పాటు చేసిన 'అలారం చైన్' ఇప్పుడు రైల్వేకు గుదిబండగా మారింది. ప్రయాణికుల నిర్లక్ష్యం, వ్యక్తిగత అవసరాలకు చైన్ లాగడం వల్ల రైల్వే శాఖ ప్రతిరోజూ కోట్లలో ఆదాయాన్ని నష్టపోతోంది. గణాంకాలు చూస్తే దేశఆర్థిక వ్యవస్థపై భారం పడుతోంది.
నిత్యం కోటి రూపాయల మేర నష్టం!
దేశవ్యాప్తంగా ప్రతిరోజూ సగటున 800 నుండి 1,000 సార్లు అనవసరంగా చైన్ లాగింగ్ (ACP) ఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నాయని రైల్వే వర్గాలు చెబుతున్నాయి. వీటి వల్ల రైల్వే శాఖకు రోజుకు సుమారు రూ. 50 లక్షల నుండి రూ. కోటి వరకు నష్టం వాటిల్లుతోందని చెబుతున్నాయి. ఏడాది మొత్తంగా లెక్కగడితే ఈ నష్టం వందల కోట్లకు చేరుతోంది.
ఖజానాకు గండి
గంటకు 100 కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్లే ఎక్స్ప్రెస్ రైలును ఆపి, తిరిగి యథాస్థితికి తీసుకురావడానికి భారీగా విద్యుత్ లేదా డీజిల్ ఖర్చవుతుంది. ఒక్కసారి రైలు ఆగి స్టార్ట్ అవ్వడానికి సుమారు రూ. 15,000 నుండి రూ. 25,000 విలువైన ఇంధనం వృథా అవుతోంది.
స్తంభిస్తున్న రైల్వే నెట్వర్క్
ఒక రైలు చైన్ లాగడం వల్ల సగటున 20 నిమిషాలు ఆలస్యమైతే, ఆ ప్రభావం వెనుక వచ్చే 10కి పైగా రైళ్లపై పడుతోంది. దీనివల్ల వేలమంది ప్రయాణికుల సమయం వృథా అవ్వడమే కాకుండా, రైల్వే తన పంక్చువాలిటీ రికార్డును కోల్పోతోంది.
గూడ్స్ ఆదాయానికి గండి
ప్యాసింజర్ రైళ్ల ఆలస్యాన్ని కవర్ చేసే క్రమంలో, కోట్లాది రూపాయల ఆదాయాన్ని తెచ్చిపెట్టే గూడ్స్ రైళ్లను లూప్ లైన్లలో నిలిపివేస్తున్నారు. సరుకు రవాణా ఆలస్యం కావడం వల్ల రైల్వే శాఖ వాణిజ్యపరంగా భారీ నష్టాలను చవిచూస్తోంది. ఎమర్జెన్సీ బ్రేకుల వల్ల చక్రాల అరుగుదల ఏర్పడి, కోచ్ల నిర్వహణ ఖర్చు రెట్టింపు అవుతోంది.
చట్టం ఏం చెబుతోంది?
అనవసరంగా చైన్ లాగడం రైల్వే చట్టం-1989లోని సెక్షన్ 141 ప్రకారం తీవ్రమైన నేరం. ఈ నేరానికి పాల్పడిన వారికి ఏడాది వరకు జైలు శిక్ష లేదా రూ. 1,000 జరిమానా విధిస్తారు. అయితే, నిందితులు చెల్లించే జరిమానా కంటే రైల్వేకు జరిగే నష్టమే వంద రెట్లు ఎక్కువగా ఉంది.
రైల్వే వ్యవస్థపై భారీ భారం
అనాలోచిత నిర్ణయాల వల్ల రైల్వే వ్యవస్థపై భారీ భారం పడుతోంది. ప్రయాణికులు బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని, అత్యవసరమైతే తప్ప ఈ సౌకర్యాన్ని దుర్వినియోగం చేయవద్దని రైల్వే అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. దేశ సంపదను కాపాడటంలో ప్రతి ప్రయాణికుడు భాగస్వామి కావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని సూచిస్తున్నారు.