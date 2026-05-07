Mango: మామిడి పండ్లు ఇలా మాత్రం తినకూడదని మీకు తెలుసా?

food-life May 07 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
కడిగిన తర్వాతే తినాలి..

మామిడి పండ్లు చూడటానికి తాజాగా ఉన్నా కూడా వాటిని కడగకుండా తినకూడదు. కడగకుండా తింటే  ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. 

అతిగా అస్సలు తినొద్దు

అతిగా తింటే అమృతం కూడా విషం అవుతుందని పెద్దలు అంటారు. ఈ విషయం గుర్తుంచుకోండి. మామిడి పండ్లను ఎక్కువగా తింటే, వాటిలో ఉండే హై ఫైబర్, షుగర్ కంటెంట్ వల్ల కడుపులో గడబిడ మొదలవుతుంది.

ఆరోగ్యకరంగా తినండిలా

బ్లడ్ షుగర్ లెవల్స్ పెరగకుండా ఉండాలంటే, ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో బాదం పప్పులతో కలిపి మామిడి పండును తినండి. లేదంటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరిగే ప్రమాదం ఉంది.

తప్పుగా కట్ చేయొద్దు

మామిడి పండును ఎప్పుడూ తప్పుగా కట్ చేయొద్దు. పండును క్రిస్-క్రాస్ ప్యాటర్న్‌లో కట్ చేయడం వల్ల తినడానికి చాలా సులభంగా ఉంటుంది. పండు కూడా వృథా అవ్వదు.

పరగడుపున మామిడిపండు వద్దు

మామిడి పండు మీకు ఎంత ఇష్టమైనా సరే, ఉదయాన్నే పరగడుపున తినే అలవాటు అస్సలు మంచిది కాదు. ఇలా చేయడం వల్ల రోజంతా ఆకలిగా అనిపిస్తూనే ఉంటుంది.
 

జ్యూస్‌లు, షేక్‌లు ఎక్కువగా వద్దు

మామిడి పండు తినడం మంచిదే. కానీ మ్యాంగో జ్యూస్, మ్యాంగో మిల్క్‌షేక్‌లు ఎక్కువగా తాగొద్దు. వీటిలో చక్కెర స్థాయి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో ఇన్సులిన్ లెవల్స్ పెంచుతుంది.

టెంకను పారేయకండి

మామిడి పండు తిన్న తర్వాత టెంకను ఎప్పుడూ పడేయకండి. దానిని చట్నీలు, డ్రింక్స్ చేయడానికి ఉపయోగించుకోవచ్చు.

