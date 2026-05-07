- Home
- Life
- Dry Cleaning: డ్రై క్లీనింగ్ ఖర్చు లేకుండా..ఇంట్లోనే పట్టుచీరల క్లీనింగ్ ఇలా చేస్తే కొత్తవాటిలా మెరిసిపోతాయి
Dry Cleaning: డ్రై క్లీనింగ్ ఖర్చు లేకుండా..ఇంట్లోనే పట్టుచీరల క్లీనింగ్ ఇలా చేస్తే కొత్తవాటిలా మెరిసిపోతాయి
Dry Cleaning: ఖరీదైన పట్టుచీరలు అనగానే గుర్తొచ్చేది డ్రై క్లీనింగ్. ప్రతిసారీ షాపుకు వెళ్లడం బోలెడు ఖర్చు. ఇంట్లో ఉతికితే పాడవుతాయని భయపడుతున్నారా? చిన్నపాటి చిట్కాలు పాటిస్తే, మీ పట్టుచీర కొత్తదానిలా మెరిపించవచ్చు. ఈజీ పద్ధతులు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
డ్రై క్లీనింగ్ ఖర్చులకు భయపడుతున్నారా?
ఖరీదైన పట్టుచీరలు అనగానే ముందుగా గుర్తొచ్చేది డ్రై క్లీనింగ్ ఖర్చులే. కానీ, ఇంట్లోనే కొన్ని చిన్నపాటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే పైసా ఖర్చు లేకుండా వీటిని ఏళ్ల తరబడి కొత్తవాటిలా మెరిపించవచ్చు. పట్టుచీరలను ఎప్పుడూ ప్లాస్టిక్ కవర్లలో కాకుండా, గాలి ఆడేలా పలచని కాటన్ వస్త్రంలో లేదా మస్లిన్ క్లాత్ బ్యాగుల్లో చుట్టి భద్రపరచాలి. అలాగే, నెలల తరబడి ఒకే మడతలో ఉంచితే ఆ చోట పోగులు బలహీనపడి చిరిగిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది, కాబట్టి ప్రతి మూడు నెలలకోసారి మడతలు మారుస్తూ ఉండాలి. బీరువాలో పురుగులు చేరకుండా నెఫ్తలీన్ గోళీలకు బదులుగా ఎండిన వేప ఆకులు లేదా లవంగాలను చిన్న గుడ్డలో కట్టి ఉంచడం వల్ల రంగు పాడవకుండా ఉంటుంది. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా, చీర కట్టుకున్న తర్వాత వచ్చే చెమట తేమ పూర్తిగా పోయే వరకు ఫ్యాన్ గాలికి ఆరబెట్టి, ఆ తర్వాతే మడతపెట్టి దాచుకుంటే పట్టు మెరుపు తగ్గకుండా ఉంటుంది. ఇలాంటి సహజమైన పద్ధతులు పాటిస్తే మీ ఇష్టమైన పట్టుచీరలు ఎప్పటికీ పదిలంగా ఉంటాయి.
సారీ క్లీనింగ్
ఒకటి రెండు సార్లు కట్టుకున్న తర్వాత వెంటనే ఉతకాల్సిన అవసరం లేనప్పటికీ, కానీ అలాగే బీరువాలో పెట్టేస్తే చెమటకు పాడయ్యే అవకాశం ఉంది. భోజనం చేసేటప్పుడు మరకలు పడితే, ఆ ఒక్క చోట మాత్రమే శుభ్రం చేసుకునే 'స్పాట్ క్లీనింగ్' పద్ధతులు వాడవచ్చు. లేదంటే ఇంట్లోనే మైల్డ్ షాంపూతో అతి తక్కువ సమయంలో శుభ్రం చేసుకోవచ్చు. దీనివల్ల ప్రతిసారీ డ్రై క్లీనింగ్కు ఇచ్చే భారీ ఖర్చు తప్పుతుంది. అయితే, మరకలు మొండిగా ఉన్నప్పుడు లేదా జరీ పాడవుతుందనే భయం ఉన్నప్పుడు మాత్రం రిస్క్ తీసుకోకుండా ప్రొఫెషనల్ డ్రై క్లీనింగ్కు ఇవ్వడమే మంచిది. జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మీ పట్టుచీరలు మీ పర్సుపై భారం పడకుండానే మెరుస్తూ ఉంటాయి.
చీరపై మచ్చలు
మీ పట్టుచీరపై ఏవైనా మరకలు పడితే నిమ్మరసం వాడండి. మరక ఉన్నచోట కొన్ని నిమ్మరసం చుక్కలు వేసి చేత్తో సున్నితంగా రుద్దాలి. ఆ తర్వాత చల్లటి నీటితో ఉతకాలి. ఇంకో విషయం గమనించండి…కొన్ని చీరల రంగులు నిమ్మరసం వల్ల పోవచ్చు. కాబట్టి ముందుగా చీర అంచు మీద ప్రయత్నించి చూసుకోండి).