Leftover Chapati: మిగిలిపోయిన చపాతీలతో అదిరిపోయే రెసిపీలు.. ట్రై చేయండి!
Leftover Chapati: నైట్ చేసిన చపాతీలు మిగిలిపోయాయా? మళ్లీ తినలేక పడేస్తున్నారా? అయితే నెక్స్ట్ టైం అలా చేయకండి. మిగిలిపోయిన చపాతీలతో కూడా నోరూరించే టేస్టీ వంటకాలను తయారు చేసుకోవచ్చు. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టపడతారు. మరి అవేంటో చూసేయండి.
మిగిలిపోయిన చపాతీలతో చేసే వంటకాలు
రాత్రి పూట చేసిన చపాతీలు మిగిలిపోయాయా? మరుసటి రోజు వాటిని అలాగే తినే బదులు, టేస్టీ స్నాక్స్గా మార్చుకోవచ్చు. ఇంట్లో ఉండే ఉల్లిపాయలు, టమాటాలు, కూరగాయలు, మసాలాలతోనే మీరు చపాతీ నూడుల్స్, పిజ్జా, రోల్స్, చిప్స్, ఉప్మా లాంటి వెరైటీలను ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. మరి వాటిని ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందామా..
చపాతీ నూడుల్స్
నూడుల్స్ ఇష్టపడే వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. ఫస్ట్ చపాతీలను సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసుకోవాలి. కడాయిలో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ, క్యారెట్, క్యాప్సికమ్, క్యాబేజీ ముక్కలను వేయించాలి. ఆ తర్వాత మిరియాల పొడి, కొద్దిగా సోయా సాస్, ఉప్పు వేసి.. కట్ చేసిన చపాతీ ముక్కలను కూడా వేసి బాగా కలపాలి. అంతే టేస్టీ చపాతీ నూడుల్స్ రెడీ!
చపాతీ పిజ్జా
పిజ్జా తినాలనిపిస్తోందా? అయితే మిగిలిపోయిన చపాతీనే పిజ్జా బేస్గా వాడుకోవచ్చు. చపాతీ మీద టమాటా సాస్ లేదా పిజ్జా సాస్ రాయాలి. దానిపై ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికమ్, టమాటా ముక్కలు, చీజ్ వేయాలి. మూతపెట్టిన కడాయిలో తక్కువ మంట మీద చీజ్ కరిగే వరకు వేడి చేయాలి. అంతే కింద క్రిస్పీగా, పైన జ్యూసీగా ఉండే చపాతీ పిజ్జా రెడీ!
చపాతీ రోల్
మిగిలిపోయిన చపాతీ, కూరగాయలు, పనీర్ లేదా గుడ్డుతో చపాతీ రోల్ చేయవచ్చు. ముందుగా ఉల్లిపాయ, టమాటా, కూరగాయలు, మీకు ఇష్టమైన మసాలాలతో స్టఫింగ్ రెడీ చేసుకోవాలి. చపాతీని పెనం మీద కొద్దిగా వేడి చేసి, మధ్యలో ఈ మసాలాను పెట్టాలి. ఆ తర్వాత రెండు వైపులా మడిచి రోల్ లాగా చుట్టాలి. పిల్లల స్నాక్స్ బాక్స్కి, ప్రయాణాలకు ఇది పర్ఫెక్ట్.
చపాతీ చిప్స్
క్రిస్పీ స్నాక్స్ ఇష్టపడే వారికి చపాతీ చిప్స్ మంచి ఎంపిక. చపాతీలను త్రిభుజాకారంలో చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. వాటికి కొద్దిగా నూనె రాసి, కారం, మిరియాల పొడి, ఉప్పు చల్లాలి. ఆ తర్వాత పెనం మీద లో ఫ్లేమ్ లో క్రిస్పీగా మారే వరకు వేయించాలి. ఓవెన్ ఉంటే అందులో కూడా చేసుకోవచ్చు. తక్కువ నూనెతోనే ఈ టేస్టీ స్నాక్ రెడీ అవుతుంది.
కొత్తు చపాతీ
కొత్తు చపాతీ కోసం మిగిలిన చపాతీలను చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. కడాయిలో కొద్దిగా నూనె వేసి ఆవాలు, కరివేపాకు, ఉల్లిపాయ, టమాటా, పచ్చిమిర్చి వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత కారం, పసుపు, తగినంత ఉప్పు కలపాలి. చివరగా చపాతీ ముక్కలు వేసి బాగా కలపాలి. మీకు ఇష్టమైతే గుడ్డు కూడా వేసుకోవచ్చు. అంతే, వేడివేడి కొత్తు చపాతీ రెడీ.
చపాతీ ఉప్మా
ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఈజీ రెసిపీ కావాలంటే చపాతీ ఉప్మా బెస్ట్. మిగిలిన చపాతీలను చిన్న ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. కడాయిలో నూనె వేసి ఆవాలు, మినప్పప్పు, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసి తాలింపు పెట్టుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు వేగాక చపాతీ ముక్కలు వేసి బాగా కలపాలి. తగినంత ఉప్పు వేసి కాసేపు వేడి చేస్తే చపాతీ ఉప్మా రెడీ!