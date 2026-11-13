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మెడలో మెరిసేలా మంగళసూత్రాలు

life Nov 13 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:pintrest
Telugu

రెడ్ బీడ్ మంగళసూత్రం డిజైన్

నల్లపూసల మధ్యలో ఎర్ర పూసలున్న మంగళసూత్రం ఇది.  ఇది చూడటానికి చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. 

Image credits: pinterest
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రెండు లేయర్లలో

బంగారం ఎక్కువ నల్లపూసలు తక్కువగా ఉన్న మంగళసూత్రం ఇది. మార్కెట్లో ఈ తరహా మంగళసూత్రాల్లో రకరకాల డిజైన్స్ సులభంగా దొరుకుతాయి.

Image credits: pintrest
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రెండు పెండెంట్లతో మంగళసూత్రం

చోకర్ స్టైల్  మంగళసూత్రం ఇది. రెండు లైన్లలో రెండు పెండెంట్లతో ఇది వస్తుంది.

Image credits: pintrest
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ఫ్లవర్ పెండెంట్ మంగళసూత్రం

పూల పెండెంట్ తో వచ్చే నల్లపూసలు ఇవి. చూసేందుకు మెరిసిపోతూ ఉంటాయి.

Image credits: pintrest
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రెండు బాల్స్ తో వచ్చే మంగళసూత్రం

ఇలాంటి మంగళసూత్రం వేసుకుంటే మీకు బాగా నచ్చుతుంది. అందులోని డిజైన్ చాలా అద్భుతంగా, అందంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: pintrest
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పెద్ద నల్లపూసలు

పెద్ద పెద్ద నల్లపూసలతో వచ్చే మంగళసూత్రం ఇది. మెడ నిండుగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: Deodap
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రెండు లేయర్లలో మంగళసూత్రం

పెద్ద నల్లపూసలు రెండు లేయర్లలో వచ్చాయి. ఇలాంటివి ఒక్కటి వేసుకున్నా చాలు అందంగా ఉంటారు. 

Image credits: Parakkat Jewels

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