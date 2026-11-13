Cooking Tips: డీప్ ఫ్రై చేసేటప్పుడు ఇదొక్కటి వేస్తే పొగ రానే రాదు

వంటగదిలో డీప్ ఫ్రై చేస్తున్నప్పుడు నూనె నుంచి పొగ రావడం చూస్తుంటాం. ఇంట్లో చిమ్నీ లేకపోతే ఈ సమస్య మరీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయితే మీ వంటగదిలోని 'ఉప్పే' ఈ సమస్యకు చెక్ పెడుతుంది.
నూనె వేడెక్కుతున్నప్పుడు అందులో ఒక చిటికెడు ఉప్పు వేయండి. ఇది నూనె నుంచి విపరీతమైన పొగ రాకుండా అడ్డుకుంటుంది.
డీప్ ఫ్రై చేస్తున్నప్పుడు నూనెలోని చిన్న రేణువులు అడుగున పేరుకుపోయి నూనె త్వరగా పాడవకుండా ఇది కాపాడుతుంది. దీనివల్ల నూనె ఎక్కువసేపు శుభ్రంగా ఉంటుంది.
ఇలా ఉప్పు వేసి ఫ్రై చేయడం వల్ల పూరీలు, పకోడీలు, కచోరీలు మరింత క్రిస్పీగా రావడమే కాకుండా రుచి కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది.
ఈ ట్రిక్.. నూనె వేడిని సరిగ్గా ఉంచుతుంది, కాబట్టి త్వరగా, సరిగ్గా ఉడుకుతాయి.
నూనె బాగా కాగకముందే ఉప్పు వేయండి. దీనివల్ల నూనె మాడిపోకుండా ఉంటుంది.
Indoor Plants: మీ ఇంట్లో ఈ మొక్కలు ఉంటే.. ఒక్క దోమ కూడా రాదు
Mangalsutra Designs: మెడ మెరిసేలా మంగళసూత్రాలు
పండ్ల మీద స్టిక్కర్లు, నంబర్లు ఎందుకుంటాయి? ఏ అంకె ఏం చెబుతుంది?
Walnut: రాత్రి పడుకునే ముందు ఒక్క వాల్ నట్ తింటే జరిగే మ్యాజిక్ ఇదే