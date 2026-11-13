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Cooking Tips: డీప్ ఫ్రై చేసేటప్పుడు ఇదొక్కటి వేస్తే పొగ రానే రాదు

life Nov 13 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:Getty
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సమస్యకు పరిష్కారం

వంటగదిలో డీప్ ఫ్రై చేస్తున్నప్పుడు నూనె నుంచి పొగ రావడం చూస్తుంటాం. ఇంట్లో చిమ్నీ లేకపోతే ఈ సమస్య మరీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయితే మీ వంటగదిలోని 'ఉప్పే' ఈ సమస్యకు చెక్ పెడుతుంది.

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పొగ రాకుండా ఆపుతుంది

నూనె వేడెక్కుతున్నప్పుడు అందులో ఒక చిటికెడు ఉప్పు వేయండి. ఇది నూనె నుంచి విపరీతమైన పొగ రాకుండా అడ్డుకుంటుంది.

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నూనె శుభ్రత

డీప్ ఫ్రై చేస్తున్నప్పుడు నూనెలోని చిన్న రేణువులు అడుగున పేరుకుపోయి నూనె త్వరగా పాడవకుండా ఇది కాపాడుతుంది. దీనివల్ల నూనె ఎక్కువసేపు శుభ్రంగా ఉంటుంది.

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రుచి, క్రిస్పీ

ఇలా ఉప్పు వేసి ఫ్రై చేయడం వల్ల పూరీలు, పకోడీలు, కచోరీలు మరింత క్రిస్పీగా రావడమే కాకుండా రుచి కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది.

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త్వరగా ఉడుకుతుంది

ఈ ట్రిక్.. నూనె వేడిని సరిగ్గా ఉంచుతుంది, కాబట్టి త్వరగా, సరిగ్గా ఉడుకుతాయి.

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ఎప్పుడు వేయాలి?

నూనె బాగా కాగకముందే ఉప్పు వేయండి. దీనివల్ల నూనె మాడిపోకుండా ఉంటుంది.

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