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Indoor Plants: మీ ఇంట్లో ఈ మొక్కలు ఉంటే.. ఒక్క దోమ కూడా రాదు

life Nov 13 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
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యూకలిప్టస్

దీని బలమైన వాసనను దోమలు తట్టుకోలేవు. అంతేకాకుండా, ఇంట్లో మంచి సువాసన రావడానికి యూకలిప్టస్ మొక్క చాలా మంచిది.

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రోజ్‌మేరీ

కొద్దిపాటి సంరక్షణతో ఇంట్లో సులభంగా పెంచుకోగల మొక్క రోజ్‌మేరీ. దీని వాసన వల్ల దోమలు దరిచేరవు.

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బంతి పువ్వు

బంతి పువ్వు సులభంగా పెరిగే మొక్క. దీని కటువైన వాసన దోమలను, కీటకాలను దూరంగా ఉంచుతుంది.

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లావెండర్

లావెండర్ మొక్క ఇంట్లో మంచి సువాసనను, అందాన్ని ఇస్తుంది. దీని వాసన దోమలకు అస్సలు నచ్చదు.

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పుదీనా

వంటగదిలో తప్పనిసరిగా ఉండే వాటిలో పుదీనా ఒకటి. దోమలను తరిమికొట్టడానికి కూడా ఈ మొక్క చాలా మంచిది.

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సిట్రోనెల్లా

దోమలు రాకుండా నిరోధించడానికి సిట్రోనెల్లా మొక్క అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. దీని వాసన దోమలకు అసౌకర్యాన్ని కలిగిస్తుంది.

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క్యాట్ నిప్

ఇది ఇంట్లో కూడా పెంచుకోగల మొక్క. దోమలను దూరంగా ఉంచడానికి క్యాట్ నిప్ మొక్క బాగా ఉపయోగపడుతుంది.

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