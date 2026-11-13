Indoor Plants: మీ ఇంట్లో ఈ మొక్కలు ఉంటే.. ఒక్క దోమ కూడా రాదు

దీని బలమైన వాసనను దోమలు తట్టుకోలేవు. అంతేకాకుండా, ఇంట్లో మంచి సువాసన రావడానికి యూకలిప్టస్ మొక్క చాలా మంచిది.
కొద్దిపాటి సంరక్షణతో ఇంట్లో సులభంగా పెంచుకోగల మొక్క రోజ్మేరీ. దీని వాసన వల్ల దోమలు దరిచేరవు.
బంతి పువ్వు సులభంగా పెరిగే మొక్క. దీని కటువైన వాసన దోమలను, కీటకాలను దూరంగా ఉంచుతుంది.
లావెండర్ మొక్క ఇంట్లో మంచి సువాసనను, అందాన్ని ఇస్తుంది. దీని వాసన దోమలకు అస్సలు నచ్చదు.
వంటగదిలో తప్పనిసరిగా ఉండే వాటిలో పుదీనా ఒకటి. దోమలను తరిమికొట్టడానికి కూడా ఈ మొక్క చాలా మంచిది.
దోమలు రాకుండా నిరోధించడానికి సిట్రోనెల్లా మొక్క అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. దీని వాసన దోమలకు అసౌకర్యాన్ని కలిగిస్తుంది.
ఇది ఇంట్లో కూడా పెంచుకోగల మొక్క. దోమలను దూరంగా ఉంచడానికి క్యాట్ నిప్ మొక్క బాగా ఉపయోగపడుతుంది.
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