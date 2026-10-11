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- Coconut: కొబ్బరి చిప్పతో కుక్కర్ల్లోని పప్పులు, గింజలు మెత్తగా త్వరగా ఉడికేస్తాయి.. ఎలాగంటే
Coconut: కొబ్బరి చిప్పతో కుక్కర్ల్లోని పప్పులు, గింజలు మెత్తగా త్వరగా ఉడికేస్తాయి.. ఎలాగంటే
Coconut: కొన్ని రకాల పప్పులు, బీన్స్, గింజలు వంటివి ఎంత నానబెట్టినా ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఉడకడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. గ్యాస్ ఆదా చేస్తూ కేవలం రెండే విజిల్స్లో పప్పులు, గింజలు మెత్తగా ఉడకాలంటే.. కొబ్బరి చిప్పను ఇలా వాడి చూడండి.
పప్పులు ఉడికించేందుకు కొబ్బరి చిప్ప
శనగలు, పెసలు, ఉలవలు, రాజ్మా లేదా కందిపప్పు వంటివి చాలా గట్టిగా ఉంటాయి. ఇవి ఉడకడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. కొన్నిసార్లు 5-6 విజిల్స్ వచ్చినా సరిగ్గా ఉడకవు. దీనివల్ల గ్యాస్ కూడా వేస్ట్ అవుతుంది. కానీ మన అమ్మమ్మలు వాడిన ఈ చిన్న కొబ్బరి చిప్ప ట్రిక్ వాడితే, కేవలం 1-2 విజిల్స్కే గింజలు మెత్తగా ఉడికేస్తాయి.
కొబ్బరి చిప్పకు వేడిని గ్రహించి, కుక్కర్లోని నీటిలో ఆ వేడిని నిరంతరంగా నిలిపి ఉంచే శక్తి ఉంటుంది. కుక్కర్లో ప్రెజర్, వేడి పెరిగినప్పుడు.. గింజల గట్టి పొరను త్వరగా మెత్తబడేలా ఈ కొబ్బరి చిప్ప చేస్తుంది. దీంతో గింజలు లోపలి వరకు సమానంగా, చాలా తక్కువ సమయంలో ఉడుకుతాయి.
కొబ్బరి చిప్పను ఇలా వాడండి
కొబ్బరి తురిమిన తర్వాత మిగిలిన చిప్పలో ఒక చిన్న ముక్కను తీసుకోండి. చిప్పపై ఉన్న పీచును పూర్తిగా తీసేయండి. ఆ తర్వాత నీటిలో బాగా కడిగి శుభ్రం చేయండి. కుక్కర్లో నానబెట్టిన గింజలు, తగినన్ని నీళ్లు, ఉప్పు వేసిన తర్వాత.. కడిగి పెట్టుకున్న కొబ్బరి చిప్ప ముక్కను గింజల మధ్యలో పెట్టండి. కుక్కర్ మూత పెట్టి, కేవలం 1 లేదా 2 విజిల్స్ వచ్చాక స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి. కుక్కర్ ప్రెజర్ పూర్తిగా పోయాక మూత తీసి, ఆ కొబ్బరి చిప్పను బయటకు తీసి పడేయండి.
ఈ ట్రిక్తో కలిగే లాభాలు
ఇలా కొబ్బరి చిప్ప ముక్కను వేసి ఉడికించడం వల్ల ఎన్నో లాభాలు ఉన్నాయి. 5-6 విజిల్స్కు బదులు కేవలం 1-2 విజిల్స్కే పప్పులు ఉడికేస్తాయి. దీని వల్ల సగానికి సగం ఎల్పీజీ గ్యాస్ ఆదా అవుతుంది. ఉదయం ఆఫీస్, స్కూల్ హడావుడిలో గింజలు త్వరగా ఉడికి వంట త్వరగా పూర్తవుతుంది. కొబ్బరి చిప్ప వేయడం వల్ల సాంబార్ లేదా గింజల రుచిలో ఎలాంటి మార్పు రాదు. పాత, మురికి చిప్పను అస్సలు వాడకండి. చిప్పపై ఉన్న పీచును పూర్తిగా తీసేయాలి, లేదంటే ఆ పీచు గింజల్లో కలిసిపోతుంది.