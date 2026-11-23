చర్మం, కళ్లు పసుపు రంగులోకి మారడం లివర్ సిర్రోసిస్కు ఒక లక్షణం కావచ్చు.
కడుపులో వాపు, అసౌకర్యం, అలాగే నొప్పి కూడా లివర్ సిర్రోసిస్ వల్ల కలగవచ్చు.
కాలేయం పనితీరు దెబ్బతినడం వల్ల చర్మంపై దద్దుర్లు, అలాగే తీవ్రమైన దురద ఏర్పడవచ్చు.
కాళ్లు, పొట్టలో వాపు రావడం, మడమలు, పాదాలలో ద్రవం చేరి వాపు కనిపించడం లివర్ సిర్రోసిస్ లక్షణాలు కావచ్చు.
కొందరిలో ముదురు రంగులో మూత్రం, లేత రంగులో మలం రావడం లివర్ సిర్రోసిస్ను సూచిస్తుంది.
విపరీతమైన అలసట, ఆకలి లేమి, బరువు తగ్గడం, వికారం, వాంతులు కూడా ఇతర ముఖ్యమైన లక్షణాలు.
పైన పేర్కొన్న లక్షణాలు కనిపిస్తే, నేరుగా వ్యాధి నిర్ధారణకు రాకుండా డాక్టర్ ని సంప్రదించడం మంచిది.
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