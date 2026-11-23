మెరిసే నీలిరంగు పూసల వర్క్కు నడుము వద్ద ట్యూల్ రఫుల్ ఎంతో స్పెషల్గా కనిపిస్తున్నాయి. సాధారణ జీన్స్ను సైతం పార్టీ వేర్ లుక్లోకి మార్చే స్టేట్మెంట్ టాప్ ఇది.
మెరిసే రాళ్లు, పూసల వర్క్తో పెద్ద ట్యూల్ రఫుల్స్ ఎంతో డ్రమాటిక్ లుక్ ఇస్తున్నాయి. మోడ్రన్ ఫ్యాషన్ ఇష్టపడేవారికి, క్యాజువల్ జీన్స్తో పెయిర్ చేయడానికి ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్.
డీప్ మెరూన్ శాటిన్ టాప్కు హాల్టర్ నెక్, నడుము వద్ద లేయర్డ్ ట్యూల్ రఫుల్స్ అద్భుతమైన గ్లామరస్ లుక్ ఇస్తున్నాయి. నైట్ పార్టీల్లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించడానికి బాగుంటుంది.
హై-నెక్ కాలర్, వన్-సైడ్ నెట్ రఫుల్, పెప్లమ్ అంచు ఈ టాప్కు గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది.. ట్రౌజర్స్ లేదా జీన్స్పైకి వేసుకుంటే ఇండో-వెస్ట్రన్ ఫ్యూజన్ లుక్ వస్తుంది.
చైనీస్ కాలర్పై ముత్యాలు, స్టోన్ వర్క్తో పాటు భుజాల వద్ద కోల్డ్-షోల్డర్ నెట్ రఫుల్స్ ఈ టాప్కు బ్రైట్ అండ్ ఫ్రెష్ లుక్ ఇస్తున్నాయి. డే-టైమ్ ఈవెంట్స్కి చాలా బాగుంటుంది.
మృదువైన శాటిన్ ఫ్యాబ్రిక్పై సున్నితమైన బీడ్స్ వర్క్, చేతుల వద్ద ప్లీటెడ్ నెట్ రఫుల్స్ చాలా ఎలిగెంట్గా ఉన్నాయి. ఈవెనింగ్ పార్టీలు, గెట్-టుగెదర్లకు ఇది చాలా క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.
Baby Earrings: చిన్న పిల్లలకు క్యూట్ లుక్ ఇచ్చే ఇయర్ రింగ్స్ డిజైన్స్!
Eggs: రోజుకో గుడ్డు తింటే నెలరోజుల్లో ఎన్నో మార్పులు
Long Mangalasutram: చీరలపై అందంగా నప్పే లాంగ్ మంగళసూత్రాల డిజైన్లు
Brain Foods: బ్రెయిన్ను సూపర్ యాక్టివ్గా ఉంచే బెస్ట్ ఫుడ్స్ ఇవిగో!