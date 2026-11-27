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- Pressure Cooker: కుక్కర్ రబ్బర్ వదులుగా మారిందా.? కొత్తది కొనకుండా ఈ చిట్కాలు ప్రయత్నించండి
Pressure Cooker: కుక్కర్ రబ్బర్ వదులుగా మారిందా.? కొత్తది కొనకుండా ఈ చిట్కాలు ప్రయత్నించండి
Pressure Cooker: ప్రెజర్ కుక్కర్లో రబ్బరు గ్యాస్కెట్ తరచూ వాడటం వల్ల క్రమంగా ఆకారం కోల్పోతుంది. దీంతో ఆవిరి బయటకు రావడం, ప్రెజర్ సరిగా ఏర్పడకపోవడం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి. అయితే, కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటిస్తే రబ్బరు జీవితకాలాన్ని పెంచుకోవచ్చు.
ఉపయోగించిన తర్వాత రబ్బర్ను శుభ్రం చేయాలి
కుక్కర్లో వంట పూర్తయిన తర్వాత మూతను శుభ్రం చేసేటప్పుడు గ్యాస్కెట్ను కూడా బయటకు తీసి కడగాలి. దానిపై పేరుకుపోయిన నూనె, ఆహార పదార్థాల అవశేషాలు తొలగిపోయేలా సాధారణ నీటితో శుభ్రం చేయాలి. అనంతరం శుభ్రమైన పొడి వస్త్రంతో తుడిచి పూర్తిగా ఆరనివ్వాలి. ఇలా చేయడం వల్ల రబ్బరు అంచుల్లో మురికి పేరుకుపోకుండా ఉంటుంది. అయితే, శుభ్రం చేసే సమయంలో పదునైన వస్తువులతో గీకడం, బలంగా లాగడం వంటివి చేయకూడదు.
రబ్బర్ వదులుగా అనిపిస్తే ఏం చేయాలి?
కొన్నిసార్లు అధిక వేడి కారణంగా కుక్కర్ రబ్బరు కొద్దిగా విస్తరించి మూతకు సరిగ్గా సరిపోకపోవచ్చు. అలాంటప్పుడు ముందుగా కుక్కర్ పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత గ్యాస్కెట్ను తొలగించాలి. దానిని చల్లని నీటితో శుభ్రం చేసి, కొద్దిసేపు చల్లని ప్రదేశంలో ఉంచవచ్చు. అయితే, ఇలా చేయడం వల్ల రబ్బరు తాత్కాలికంగా గట్టిపడినట్లు అనిపించినా, పాత ఆకారం పూర్తిగా తిరిగి వస్తుందని హామీ లేదు. రబ్బరు దెబ్బతిన్నట్లయితే ఈ పద్ధతిపై ఆధారపడకూడదు.
ఫ్రిజ్లో ఉంచే చిట్కా ఎంతవరకు పనిచేస్తుంది?
కుక్కర్ గ్యాస్కెట్ కొద్దిగా విస్తరించినప్పుడు దానిని ఫ్రిజ్లో ఉంచితే తిరిగి బిగుతుగా మారుతుందని కొందరు సూచిస్తుంటారు. ఇందుకోసం రబ్బరును తీసి శుభ్రం చేసి, పూర్తిగా పొడిగా ఉన్న తర్వాత కొద్దిసేపు ఫ్రిజ్లో ఉంచుతారు. చల్లదనం వల్ల రబ్బరు తాత్కాలికంగా సంకోచించవచ్చు. అయితే, ఈ మార్పు శాశ్వతం కాదు. రబ్బరు పాతబడిపోయినా, పగుళ్లు ఏర్పడినా లేదా స్థితిస్థాపకత కోల్పోయినా ఫ్రిజ్లో ఉంచడం వల్ల ప్రయోజనం ఉండదు. తయారీ సంస్థ సూచనలు అనుసరించడం ఉత్తమం.
పిండి, తడి వస్త్రంతో లీకేజీని ఆపొచ్చా?
రబ్బరు సరిగ్గా పనిచేయనప్పుడు పిండి ముద్దను మూత అంచులకు పెట్టడం లేదా తడి వస్త్రాన్ని చుట్టడం వంటి చిట్కాలు కొందరు పాటిస్తుంటారు. అయితే, ఇవి ప్రమాదకరమైన పద్ధతులు. కుక్కర్ నుంచి ఆవిరి బయటకు వస్తున్నప్పుడు దానిని పిండి లేదా వస్త్రంతో అడ్డుకోవడం వల్ల ప్రెజర్ నియంత్రణలో సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. ముఖ్యంగా అధిక పీడనం ఏర్పడే సమయంలో ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల ఇలాంటి తాత్కాలిక చిట్కాలను అస్సలు ప్రయత్నించకూడదు. గ్యాస్కెట్ సరిగ్గా పనిచేయకపోతే కుక్కర్ను ఉపయోగించకుండా పక్కన పెట్టాలి.
రబ్బరు మార్చాల్సిన సమయం ఎప్పుడో గుర్తించండి
గ్యాస్కెట్పై పగుళ్లు కనిపించినా, అది గట్టిపడినా, సాగదీసినప్పుడు తిరిగి సాధారణ ఆకారంలోకి రాకపోయినా కొత్తది అమర్చాలి. అలాగే, మూతకు సరిగ్గా సరిపోకపోవడం, ఆవిరి లీక్ కావడం వంటి లక్షణాలు కనిపించినా ఆలస్యం చేయకూడదు. కుక్కర్ మోడల్కు సరిపోయే నాణ్యమైన రబ్బరు గ్యాస్కెట్ను మాత్రమే కొనుగోలు చేయాలి. కొత్తది అమర్చిన తర్వాత కూడా తయారీ సంస్థ సూచించిన విధంగా మూత, సేఫ్టీ వాల్వ్ తదితర భాగాలను తనిఖీ చేయాలి. కుక్కర్ రబ్బరు విషయంలో చిన్న నిర్లక్ష్యం కూడా పెద్ద ప్రమాదానికి కారణం కావచ్చని గుర్తుంచుకోవాలి. కాబట్టి తాత్కాలిక చిట్కాల కంటే సరైన సమయంలో గ్యాస్కెట్ మార్చుకోవడమే సురక్షితమైన మార్గం.