ఈ చెట్టును కోస్తే రక్తం వస్తుంది.! దీని వెనుక అసలు రహస్యం ఏంటో తెలుసా?
Dragon Blood Tree: ప్రకృతిలోని వింతల్లో డ్రాగన్ బ్లడ్ ట్రీ ఒకటి. ఈ చెట్టు కాండం లేదా కొమ్మలను కోసినప్పుడు రక్తంలా కనిపించే ఎర్రటి ద్రవం బయటకు వస్తుంది. అసలు ఈ చెట్టు ఎక్కడ ఉంటుంది? ఆ ద్రవం ఎందుకు వస్తుంది? దీని ప్రత్యేకతలు, ఉపయోగాలేంటో తెలుసుకుందాం.
ఈ చెట్టు పేరు ఏమిటి? ఎక్కడ కనిపిస్తుంది?
ఈ వింత చెట్టు పేరు డ్రాగన్ బ్లడ్ ట్రీ. దీని శాస్త్రీయ నామం డ్రాకేనా సిన్నబారి (Dracaena cinnabari). ఇది ప్రధానంగా యెమెన్ దేశానికి చెందిన సోకోత్రా ద్వీపసమూహంలో కనిపిస్తుంది. హిందూ మహాసముద్రంలో ఉన్న ఈ ద్వీపం ప్రత్యేకమైన జీవవైవిధ్యానికి ప్రసిద్ధి చెందింది. ప్రపంచంలో మరెక్కడా సులభంగా కనిపించని ఎన్నో అరుదైన మొక్కలు, చెట్లు ఈ ద్వీపంలో ఉన్నాయి. అందుకే యునెస్కో సోకోత్రా ద్వీపసమూహాన్ని ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశంగా గుర్తించింది. ఈ చెట్టు ఆకారం కూడా చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. దీని కొమ్మలు పైభాగంలో గొడుగు ఆకారంలో విస్తరించి ఉంటాయి. దూరం నుంచి చూస్తే పెద్ద గొడుగును తలపిస్తుంది. ఈ ప్రత్యేకమైన ఆకారం వల్లే ఇది పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తుంది.
చెట్టును కోస్తే రక్తంలా ఎర్రటి ద్రవం ఎందుకు వస్తుంది?
డ్రాగన్ బ్లడ్ ట్రీకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు రావడానికి ప్రధాన కారణం దాని నుంచి వెలువడే ఎర్రటి ద్రవం. ఈ చెట్టు కాండం లేదా కొమ్మలకు గాయం అయినప్పుడు ఎరుపు రంగులో ఉండే జిగురులాంటి పదార్థం బయటకు వస్తుంది. దీనిని డ్రాగన్ బ్లడ్ రెసిన్ (Dragon's Blood Resin) అంటారు. ఇది నిజమైన రక్తం కాదు. చెట్టులో సహజంగా తయారయ్యే ఒక రకమైన రెసిన్. ఈ పదార్థం ఎరుపు రంగులో ఉండటం వల్ల రక్తంలా కనిపిస్తుంది. చెట్టుకు గాయమైనప్పుడు ఈ రెసిన్ బయటకు వచ్చి గాయపడిన ప్రాంతాన్ని కప్పుతుంది. తద్వారా కొన్ని రకాల క్రిములు, ఫంగస్, ఇతర హానికర కారకాల నుంచి చెట్టును రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ సహజ లక్షణమే ఈ చెట్టుకు ప్రత్యేకతను తెచ్చిపెట్టింది.
వేల ఏళ్ల చరిత్ర ఉన్న ఎర్రటి రెసిన్
డ్రాగన్ బ్లడ్ ట్రీ నుంచి లభించే ఎర్రటి రెసిన్కు వేల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది. ప్రాచీన కాలం నుంచే వివిధ నాగరికతల ప్రజలు దీనిని ఉపయోగించేవారు. ముఖ్యంగా పురాతన ఈజిప్టులో ఈ ఎర్రటి పదార్థాన్ని రంగులు తయారు చేయడానికి, కొన్ని మతపరమైన కార్యక్రమాల్లో ఉపయోగించినట్లు చారిత్రక ఆధారాలు చెబుతున్నాయి. అంతేకాకుండా పూర్వం దీన్ని విలువైన వస్తువుగా భావించేవారు. వ్యాపారులు ఇతర ప్రాంతాలకు తీసుకెళ్లి విక్రయించేవారు. దీని ప్రత్యేకమైన రంగు, అరుదైన లభ్యత కారణంగా మంచి డిమాండ్ ఉండేది.
ఔషధాలు, రంగుల తయారీలోనూ ఉపయోగం
డ్రాగన్ బ్లడ్ రెసిన్కు సంప్రదాయ వైద్యంలోనూ ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. పూర్వం కొన్ని ప్రాంతాల్లో గాయాల సంరక్షణకు, చర్మ సంబంధిత సమస్యలకు దీన్ని ఉపయోగించేవారు. ఇందులో ఉండే కొన్ని సహజ రసాయన సమ్మేళనాలపై శాస్త్రవేత్తలు పరిశోధనలు కూడా చేస్తున్నారు. అయితే సంప్రదాయ వైద్యంలో ఉపయోగించారనే కారణంతో దీనికి అన్ని రకాల ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయని భావించకూడదు. ఆధునిక వైద్యంలో దీని ప్రభావం, భద్రతపై మరిన్ని శాస్త్రీయ ఆధారాలు అవసరం. ఇక ఈ రెసిన్ను రంగులు, వార్నిష్లు, పెయింట్లు తయారు చేయడంలోనూ ఉపయోగిస్తారు. కొన్ని సంప్రదాయ ఉత్పత్తులు, సువాసన పదార్థాల తయారీలో కూడా దీనికి ఉపయోగం ఉంది.
అంతరించిపోయే ప్రమాదంలో డ్రాగన్ బ్లడ్ ట్రీ
ఒకప్పుడు సోకోత్రా ద్వీపంలో విస్తారంగా కనిపించిన ఈ అరుదైన చెట్టు ఇప్పుడు అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొంటోంది. వాతావరణ మార్పులు, కరవు, అధిక ఉష్ణోగ్రతలు, మానవ కార్యకలాపాలు దీని మనుగడపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ చెట్టు పెరగడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. కొత్త మొక్కలు పెరిగి పెద్ద చెట్లుగా మారడానికి అనేక సంవత్సరాలు పడుతుంది. వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేకపోతే సహజంగా కొత్త మొక్కలు పెరగడం కూడా కష్టమవుతుంది. అందుకే పర్యావరణ శాస్త్రవేత్తలు, ప్రకృతి ప్రేమికులు ఈ చెట్ల సంరక్షణపై దృష్టి సారిస్తున్నారు. అరుదైన జీవవైవిధ్యానికి ప్రతీకగా నిలిచిన డ్రాగన్ బ్లడ్ ట్రీని భవిష్యత్ తరాల కోసం కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని సూచిస్తున్నారు. నిజంగా రక్తంలా కనిపించే ఎర్రటి రెసిన్ను విడుదల చేసే ఈ చెట్టు ప్రకృతిలోని అద్భుతాలకు ఒక గొప్ప ఉదాహరణ.