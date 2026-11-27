బ్లౌజ్ పైభాగంలో ముత్యంతో కూడిన క్యూట్ బో డిజైన్, కింద పెద్ద ముత్యం బటన్ ఈ బ్లౌజ్కు హైలైట్. భుజాలు, చేతులపై ఉన్న గోల్డెన్ బార్డర్తో ఎంతో రిచ్ లుక్ను అందిస్తుంది.
ఆలివ్ గ్రీన్ షీర్ నెట్, సున్నితమైన ఫ్లోరల్ లేస్ బార్డర్తో కూడిన రౌండ్ కటౌట్ డిజైన్ ఎంతో క్లాసీగా ఉంది. ఫ్యాన్సీ, ఆర్గాన్జా లేదా చిఫాన్ చీరలపైకి ఇది ఎంతో హుందాగా సెట్ అవుతుంది.
డీప్ వీ-నెక్ చుట్టూ కుందన్, పచ్చలు, కెంపులతో చేసిన టెంపుల్ జ్యువెలరీ వర్క్ ఈ బ్లౌజ్కు రాయల్ లుక్ను తెచ్చింది. ముత్యాల దండలు, హెవీ లట్కన్లు పెళ్లి వేడుకలకు పర్ఫెక్ట్ ఎంపిక.
బ్లౌజ్ వెనుక వైపు షీర్ నెట్ ప్యానెల్స్, క్రిస్-క్రాస్ స్ట్రాప్స్తో మోడ్రన్ టచ్ కనిపిస్తోంది. పట్టుచీరలపైకి ట్రెండీగా కనిపించాలనుకునే వారికి ఈ డిజైన్ చక్కగా నప్పుతుంది.
బ్లౌజ్ వెనుక వైపు ఆకర్షణీయమైన కటౌట్, చేతులపై తెల్లని పూల ఎంబ్రాయిడరీ అందాన్ని రెట్టింపు చేశాయి. కింద కట్టిన పూల ఆకారపు డోరీ లట్కన్లు దీనికి ప్రత్యేక గుర్తింపునిస్తున్నాయి.
బ్రోకేడ్ ఫ్యాబ్రిక్పై పెద్ద రౌండ్ కటౌట్, గోల్డెన్ పైపింగ్ ఎంతో సంప్రదాయబద్ధంగా కనిపిస్తోంది. కింద జతచేసిన గుండ్రటి బ్రోకేడ్ లట్కన్లు పండుగలు, శుభకార్యాలకు నిండుదనాన్ని ఇస్తాయి.
బ్లౌజ్ వెనుక భాగంలో ముత్యాల పూసలతో అల్లిన హార్ట్ ఆకారపు డిజైన్ ఈ బ్లౌజ్కు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. కింద వేలాడే పూసల లట్కన్లు చీరలకు కూడా ఎంతో స్టైలిష్ లుక్ను ఇస్తాయి.
Mint Water: రోజూ ఒక గ్లాస్ పుదీనా నీళ్లు తాగితే ఎన్ని లాభాలో తెలుసా?
Sarees: రూ.500 లోపు దొరికే చీరలు.. కట్టుకుంటే లుక్ అదిరిపోతుంది
Kurtas: పొట్ట కనిపించకుండా మేనేజ్ చేసే కుర్తా డిజైన్లు
Vitamin B12: మన శరీరంలో విటమిన్ బి12 లోపిస్తే ఏం జరుగుతుంది?