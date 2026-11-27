పుదీనాలో ఉండే యాంటీ బాక్టీరియల్ గుణాలు నోటి దుర్వాసనను దూరం చేయడంలో సహాయపడతాయి.
కడుపు ఉబ్బరాన్ని నివారించడానికి, అలాగే జీర్ణవ్యవస్థను మెరుగుపరచడానికి పుదీనా నీళ్లు తాగడం చాలా మంచిది.
పుదీనాలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని, మంటను తగ్గించి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులను నివారిస్తాయి. ఇందులోని విటమిన్లు, మినరల్స్ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి.
పుదీనా ఆకులను నీటిలో వేసి తాగడం వల్ల డీహైడ్రేషన్ రాకుండా ఉంటుంది. ఇది మీ పూర్తి ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.
రోజూ పుదీనా నీళ్లను తాగడం వల్ల ఒత్తిడి తగ్గి, మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
చర్మంపై ఉండే మచ్చలను తొలగించి, చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో పుదీనా నీళ్లు సహాయపడతాయి.
పుదీనా నీళ్లు తాగడం వల్ల ఆకలి తగ్గుతుంది. తద్వారా బరువును అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు. అలాగే శ్వాసకోశ వ్యవస్థకు కూడా ఈ నీళ్లు మేలు చేస్తాయి.
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