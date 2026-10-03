Parenting: పిల్లలు ఎక్కువగా ఎప్పుడు బాధపడతారో తెలుసా? 5 ముఖ్యమైన సందర్భాలు ఇవే!
Parenting: పిల్లలు నవ్వుతూ, ఆడుతూ కనిపిస్తే వాళ్లు హ్యాపీగా ఉన్నారని పేరెంట్స్ అనుకుంటారు. కానీ వారి చిన్న మనసులో ఎన్నో బాధలు, భయాలు, నిరాశలు దాగి ఉండొచ్చు. నిపుణుల ప్రకారం పిల్లలు ఎక్కువగా బాధపడే సందర్భాలు ఏంటో, ఆ టైంలో పేరెంట్స్ ఏం చేయాలో చూద్దాం.
పిల్లలు ఎక్కువగా బాధపడే సందర్భాలు
పిల్లల మనసు చాలా సున్నితమైంది. పెద్దలకు సాధారణంగా అనిపించే కొన్ని సంఘటనలు పిల్లలకు మాత్రం చాలా పెద్ద సమస్యగా అనిపించవచ్చు. తమ భావాలను పూర్తిగా మాటల్లో చెప్పలేకపోయినప్పుడు వారు ఏడవడం, కోపంగా ఉండటం, ఒంటరిగా గడపడం, చదువుపై ఆసక్తి కోల్పోవడం లేదా మౌనంగా మారడం వంటి లక్షణాల ద్వారా తమ బాధను వ్యక్తం చేస్తారు. ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు పిల్లల ప్రవర్తనలో వచ్చిన మార్పులను గమనించి, దాని వెనుక ఉన్న కారణాలను అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యం. మరి పిల్లలు ఎక్కువగా బాధపడే 5 సందర్భాలేంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
తల్లిదండ్రుల మధ్య గొడవలు
ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు తరచూ గొడవపడటం పిల్లలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. పెద్దలకు అది భార్యాభర్తల మధ్య ఉన్న వ్యక్తిగత సమస్యగా అనిపించినా, పిల్లలు మాత్రం ఇంట్లో జరిగే ప్రతి గొడవను తమ భద్రతతో ముడిపెట్టుకునే అవకాశం ఉంటుంది. తల్లిదండ్రులు ఒకరిపై ఒకరు అరుచుకోవడం, కోపంగా మాట్లాడుకోవడం లేదా రోజుల తరబడి మాట్లాడుకోకుండా ఉండటం చూసినప్పుడు పిల్లల్లో భయం, ఆందోళన, అసహనం పెరగవచ్చు. కుటుంబంలో అభిప్రాయ భేదాలు రావడం సహజమే అయినప్పటికీ, వాటిని పిల్లల ముందు ప్రదర్శించకుండా జాగ్రత్తపడటం మంచిది.
ఇతర పిల్లలతో పోల్చడం
తల్లిదండ్రులు పదేపదే ఇతరులతో పోల్చడం వల్ల పిల్లల్లో తాము తక్కువ అనే భావన పెరుగుతుంది. ప్రతి పిల్లవాడు ప్రత్యేకంగా ఉంటాడు. ఒకరికి చదువులో మంచి ప్రతిభ ఉంటే, మరొకరికి ఆటలు, సంగీతం వంటి వాటిలో ఉండవచ్చు. కాబట్టి పిల్లలను ఇతరులతో పోల్చడం కంటే, వారి పురోగతిని గుర్తించడం మంచిది. తల్లిదండ్రుల అంచనాలను అందుకోలేకపోతున్నామనే భావన పిల్లల్లో కలగకుండా చూసుకోవడం పేరెంట్స్ బాధ్యత.
పరీక్షల ఒత్తిడి, వైఫల్యాలు
చదువు, పరీక్షలు పిల్లల జీవితంలో ముఖ్యమైన భాగమే అయినప్పటికీ, వాటి ఫలితాలను జీవితంలో విజయానికి ప్రమాణంగా చూడకూడదు. పరీక్షల సమయంలో ఎక్కువ మార్కులు రావాలనే భయం, తల్లిదండ్రుల అంచనాలు, టీచర్స్ ఒత్తిడి, తోటి విద్యార్థులతో పోటీ వంటి అంశాలు పిల్లల్లో ఆందోళనను పెంచవచ్చు. ముఖ్యంగా ఆశించిన మార్కులు రాకపోయినప్పుడు కొంతమంది పిల్లలు తాము ఓడిపోయామని భావించి నిరుత్సాహానికి గురవుతారు. అలాంటి సమయంలో తిట్టడం లేదా అవమానించడం కంటే, ఎక్కడ ఇబ్బంది ఎదురైందో తెలుసుకుని నెక్ట్స్ పరీక్షకు ఎలా సిద్ధం కావాలో నేర్పించడం మంచిది.
స్నేహితులు దూరం పెట్టడం, ఎగతాళి చేయడం
పిల్లల జీవితంలో స్నేహితుల పాత్ర చాలా ముఖ్యమైంది. స్కూల్లో లేదా బయట తమతో కలిసి ఆడే, మాట్లాడే స్నేహితులు ఒక్కసారిగా దూరం పెట్టడం పిల్లలకు ఎంతో బాధ కలిగించవచ్చు. అంతేకాకుండా రూపం, మాట్లాడే విధానం, చదువు, కుటుంబ పరిస్థితులు లేదా ఏదైనా వ్యక్తిగత విషయాలపై తోటి పిల్లలు ఎగతాళి చేస్తే వారి ఆత్మగౌరవం దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. ఇలాంటి అనుభవాలను పిల్లలు కొన్నిసార్లు తల్లిదండ్రులకు చెప్పకుండా తమలోనే దాచుకుంటారు. అందుకే పిల్లల ప్రవర్తనలో అకస్మాత్తుగా మార్పులు వస్తే పేరెంట్స్ కారణం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి.
తల్లిదండ్రుల నుంచి టైం, గుర్తింపు దక్కకపోవడం
పిల్లలకు తల్లిదండ్రుల ప్రేమ ఎంత అవసరమో, వారి సమయం, గుర్తింపు కూడా అంతే అవసరం. పిల్లలు చేసిన చిన్న పని, గెలిచిన చిన్న విజయం లేదా నేర్చుకున్న కొత్త విషయం గురించి తల్లిదండ్రులకు చెప్పాలని ఎంతో ఆసక్తిగా ఉంటారు. కానీ తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడూ పనిలో లేదా ఫోన్లో బిజీగా ఉండి పిల్లలను పట్టించుకోకపోతే, పిల్లల్లో ఒకరకమైన నిరాశ పెరగవచ్చు. పిల్లలు చేసిన ప్రతి పనిని పొగడాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ వారి కృషిని గుర్తించి, నిజాయతీగా అభినందించడం వారి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది.