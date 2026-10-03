Chicken Gravy: మసాలాలు రుబ్బకుండా 10 నిమిషాల్లో టేస్టీ చికెన్ కర్రీ..!

చికెన్ - అర కేజీ (కడిగినవి)
ఉల్లిపాయలు - 2 (సన్నగా తరిగినవి)
టమాటాలు - 2 (సన్నగా తరిగినవి)
అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 చెంచా
పసుపు - అర చెంచా
కారం - 1 నుంచి 2 చెంచాలు
ధనియాల పొడి - 1 చెంచా
గరం మసాలా - అర చెంచా
ఉప్పు - తగినంత
కుక్కర్లో 2 చెంచాల నూనె వేడి చేయండి. అందులో తరిగిన ఉల్లిపాయలు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి దోరగా వేయించండి. ఆ తర్వాత టమాటాలు వేసి మెత్తబడేదాకా ఉడికించండి.
ఇప్పుడు కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలు వేయండి. అందులోనే పసుపు, కారం, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, ఉప్పు వేసి బాగా కలపండి. నూనెలో 2 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయండి.
అర గ్లాసు నీళ్లు పోసి, కుక్కర్ మూతపెట్టి రెండు విజిల్స్ రానివ్వండి. అంతే! 10 నిమిషాల్లోనే మసాలా రుబ్బే పనిలేని వేడివేడి చికెన్ గ్రేవీ సిద్ధం!
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