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పరగడుపున యాలకుల నీళ్లు తాగితే ఎన్ని లాభాలో తెలుసా?

life Oct 03 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
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జీర్ణవ్యవస్థకు మేలు

యాలకులలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి జీర్ణవ్యవస్థను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి.

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రక్తపోటు నియంత్రణ

యాలకులలోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరిచి, రక్తపోటును అదుపులో ఉంచేందుకు సహాయపడతాయి.

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నోటి దుర్వాసన మాయం

యాలకులలో ఉండే యాంటీ మైక్రోబయల్, యాంటీ సెప్టిక్ గుణాలు నోటి దుర్వాసనను దూరం చేస్తాయి.

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కొవ్వు దూరం

పొట్ట చుట్టూ పేరుకుపోయిన అదనపు కొవ్వును కరిగించడంలో యాలకుల నీళ్లు అద్భుతంగా సహాయపడతాయి.

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మొటిమలకు చెక్

యాలకుల నీళ్లు చర్మానికి సహజమైన నిగారింపును ఇస్తాయి. మొటిమలకు కారణమయ్యే మలినాలను తొలగించి చర్మాన్ని కాపాడుతాయి.

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ఒత్తిడి దూరం

రోజూ యాలకుల నీళ్లు తాగడం వల్ల ఒత్తిడి తగ్గి, మానసిక ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.

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చెడు కొలెస్ట్రాల్ దూరం

యాలకులలో ఉండే పోషక గుణాలు శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో  ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తాయి.

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