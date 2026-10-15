నాన్ వెజిటేరియన్స్ కోసం ఒట్టి తునకల కూర.. రాయలసీమ వారి స్పెషల్ వంట రెసిపీ ఇదిగో
రాయలసీమలో తరచూ వండే వంటకాల్లో ఒట్టి తునకల కూర ఒకటి. ఎండిన చికెన్, మటన్ ముక్కలతో దీన్ని వండుతారు. చికెన్, మటన్ ముక్కలను వడియాల్లా ఎండబెట్టుకుని నచ్చినట్టు వండుకోవడమే దీని స్పెషాలిటీ. ఈ ఒట్టి తునకల కూర రెసిపీ ఎలాగో తెలుసుకోండి.
ఒట్టి తునకలు ఎలా చేయాలి?
రాయలసీమ ఒట్టి తునకల కూర లేదా ఎండు మాంసం కూరకు ఎంతో స్పెషల్. చేపలను ఎలాగైతే ఎండబెట్టి ఎండుచేపలుగా మార్చి ఏడాదంతా వాడుకుంటారో అలాగే చికెన్, మటన్ ను కూడా ఎండబెట్టి తునకల కూర చేసుకుంటారు. ఇందుకోసం చికెన్, మటన్ కు పసుపు, కాస్త ఉప్పు రాసి ముక్కలుగా చేసుకుని ఎర్రటి ఎండలో పెడతారు. అవి బాగా ఎండాక ఒక డబ్బాలో దాచుకుంటారు. వండేముందు తీసి నీటిలో కాసేపు నానబెట్టి కూర వండుకుంటారు. ఈ కూర రుచి అదిరిపోతుంది.
ఒట్టి తునకల కూరకు కావాల్సిన వస్తువులు
ఒట్టి తునకలు: 1 కప్పు
ఉల్లిపాయ: ఒకటి
టమోటా: ఒకటి
పచ్చిమిరపకాయలు: మూడు
అల్లం-వెల్లుల్లి ముద్ద (పేస్ట్): రెండు చెంచాలు
కారం: ఒక చెంచా
పసుపు: పావు చెంచా
ఉప్పు: రుచికి తగినంత
గరం మసాలా: ఒక స్పూను
లవంగాలు: రెండు
దాల్చిన చెక్క: చిన్న ముక్క
కొత్తిమీర: కొద్దిగా (సన్నగా తరగాలి)
నూనె: 2 నుంచి 3 చెంచాలు
నీళ్లు: సరిపడా
ఒట్టి తునకల కూర రెసిపీ
1. ముందుగా ఒక గిన్నెలో కొన్ని నీళ్లు పోసి బాగా మరిగించండి. ఆ వేడి నీళ్లలో ఒట్టి తునకలను వేసి కాసేపు నాననివ్వండి.
2. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కళాయి పెట్టి బాణలిలో నూనె వేసి వేడి చేయండి.
3. నూనె కాగాక లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క వేసి చిటపటలాడనివ్వండి. ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి వేసి ఎర్రగా వేయించండి.
4. ఉల్లిపాయలు వేగాక అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయే వరకు వేయించండి.
5. ఇప్పుడు టమోటా ముక్కలు వేసి మెత్తగా అయ్యేలా మగ్గనివ్వండి.
6. టమోటాలు మగ్గిన తర్వాత పసుపు, కారం, ఉప్పు వేసి బాగా కలపండి.
7. ఇప్పుడు వేడి నీళ్లలో నానిన తునకలను తీసి ఈ మసాలాలో వేసి 2 నిమిషాలు కలపండి.
8. తర్వాత ముక్కలు ఉడకడానికి సరిపడా నీళ్లు పోసి, మూత పెట్టి సన్నని మంటపై ఉడికించండి.
9. కూర బాగా దగ్గరపడి నూనె పైకి తేలుతున్నప్పుడు గరం మసాలా పొడి చల్లండి.
10. స్టవ్ కట్టేసే ముందు కొత్తిమీర తరుగు చల్లి దింపేయండి. అంతే టేస్టీ ఒట్టి తునకల కూర రెడీ అయినట్టే.