Train: ఈ దేశాల్లో రైలు కూత కూడా వినపడదు.. ఇక్కడ రైల్వే సర్వీస్ ఎందుకు లేదు..?
Train: మన దేశంలో చాలా రైళ్లు ఉన్నాయి. ప్రతిరోజూ కొన్ని వేల మంది రైలు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు. కానీ, అసలు.. కొన్ని దేశాల్లో రైలు సర్వీసే లేదని మీకు తెలుసా? రైల్వే సర్వీస్ అక్కడ ఎందుకు లేదు? కారణం ఏంటి?
రైలు లేని దేశం..
మనదేశంలో సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లాలంటే ముందుగా గుర్తొచ్చేది రైలు ప్రయాణం. కూత పెడుతూ, పట్టాలపై పరుగులు తీసే రైలు చప్పుడు వినపడని రవాణాను మనం ఊహించుకోలేం. కానీ ప్రపంచంలో అసలు రైలు కూత అంటే ఏంటో తెలియని, ఒక్క రైలు పట్టా కూడా లేని దేశాలు ఉన్నాయని మీకు తెలుసా? ఆ దేశాలు ఏంటి? అక్కడ ట్రైన్ సర్వీస్ ఎందుకు లేదు అనే విషయాలు ఇప్పుడు చూద్దాం...
1. భూటాన్..
ప్రధాన రవాణా వ్యవస్థ: రోడ్డు మార్గాలు & బస్సు రవాణా
రైళ్లు ఎందుకు లేవు?: భూటాన్ హిమాలయ పర్వతాల్లో ఉంది. నిటారైన కొండలు, లోతైన లోయలు ఉండటం వల్ల అక్కడ రైలు పట్టాలు వేయడం సాంకేతికంగా, ఆర్థికంగా చాలా కష్టంతో కూడుకున్న పని.
ప్రత్యామ్నాయ రవాణా:
భూటాన్లో బస్సు సర్వీసులు, టాక్సీలు, ప్రైవేటు కార్లు ప్రధాన రవాణా మార్గాలు.
అంతర్జాతీయ ప్రయాణాలు, అత్యవసర రవాణా కోసం 'పారో' అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ద్వారా విమాన సేవలను ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు.
2. ఐస్లాండ్
ప్రధాన రవాణా వ్యవస్థ: ప్రైవేటు కార్లు, డొమెస్టిక్ విమానాలు & రోడ్డు రవాణా
రైళ్లు ఎందుకు లేవు?: ఐస్లాండ్లో బద్ధలయ్యే అగ్నిపర్వతాలు, నిరంతరం కరిగే మంచు కొండలు, శీతల వాతావరణం ఉంటాయి. ఈ భౌగోళిక పరిస్థితుల వల్ల అక్కడ రైలు పట్టాలు మనుగడ సాగించడం అసాధ్యం.
ప్రత్యామ్నాయ రవాణా:
ఇక్కడ ప్రజలు సొంత కార్లు, పబ్లిక్ బస్సులపై ఎక్కువగా ఆధారపడతారు.
ఒక నగరం నుంచి మరో నగరానికి వేగంగా వెళ్లడానికి డొమెస్టిక్ ఫ్లైట్స్, హెలికాప్టర్లను విరివిగా వాడతారు.
సైప్రస్
ప్రధాన రవాణా వ్యవస్థ: ప్రైవేటు వాహనాలు, బస్సులు & జల రవాణా
రైళ్లు ఎందుకు లేవు?: 1905 నుండి 1951 వరకు ఇక్కడ రైల్వే వ్యవస్థ ఉండేది. అయితే లాభసాటిగా లేకపోవడం, నిర్వహణ ఖర్చులు పెరిగిపోవడంతో దానిని పూర్తిగా మూసివేశారు.
ప్రత్యామ్నాయ రవాణా:
సైప్రస్ ఒక దీవి కావడం వల్ల ఇతర దేశాల నుండి సరుకులు తెచ్చుకోవడానికి, ప్రయాణాలకు భారీ ఓడలు, ఫెర్రీలు ఉపయోగిస్తారు.
దేశంలోపల ప్రయాణాలకు అత్యంత ఆధునికమైన హైవేలు, లగ్జరీ బస్సులు, ప్రైవేటు కార్లు అందుబాటులో ఉంటాయి.
అండోరా
ప్రధాన రవాణా వ్యవస్థ: బస్సు రవాణా, హెలికాప్టర్లు
రైళ్లు ఎందుకు లేవు?: ఇది పైరినీస్ పర్వతాల మధ్య ఉన్న చాలా చిన్న దేశం. మైదాన ప్రాంతాలు లేకపోవడం వల్ల రైల్వే నెట్వర్క్ నిర్మించడం వీలుపడలేదు.
ప్రత్యామ్నాయ రవాణా:
ఇక్కడ లోకల్ బస్సు నెట్వర్క్ చాలా బలంగా ఉంటుంది.
పొరుగున ఉన్న ఫ్రాన్స్, స్పెయిన్ దేశాలకు వెళ్లడానికి రోడ్డు మార్గాలు, హెలిపోర్ట్ల ద్వారా హెలికాప్టర్లను ఎక్కువగా వాడుతారు.