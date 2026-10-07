Tablet: ట్యాబ్లెట్ వేసుకొనేటప్పుడు ఎన్ని నీళ్లు తాగాలి? ఈ తప్పులు మాత్రం చేయకండి..!
Tablet: ఆరోగ్యం బాగోలేనప్పుడు మందులు వేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అయితే, ఆ మందులు ఎలా తీసుకుంటున్నాం అనేది కూడా చాలా ముఖ్యం. తెలిసీ తెలియక తప్పులు చేయడం వల్ల.. ఆ మందులు సరిగా పని చేయకపోవచ్చు.
మందులు ఎలా వేసుకోవాలి?
డాక్టర్ సూచించిన మందులు వేసుకోవడం ఎంత ముఖ్యమో, దానిని సరైన పద్దతిలో తీసుకోవడం కూడా అంతే ముఖ్యం. ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రద్ధ ఉన్నవారు టైమ్ కి మెడిసిన్స్ వేసుకుంటూనే ఉంటారు. కానీ, ఆ మెడిసిన్ ని దేనితో తీసుకోవాలి? ఎంత నీరు తాగాలి? మెడిసిన్ తీసుకున్న వెంటనే పడుకోవచ్చా లేదా అనే విషయాలపై పెద్దగా శ్రద్ధ పెట్టరు. మరి, మెడిసిన్ వేసుకునే విషయంలో ఎలాంటి పొరపాట్లు అస్సలు చేయకూడదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
ఎంత నీరు తీసుకోవాలి..?
మందులు లేదా క్యాప్సూల్స్ మింగేటప్పుడు మామూలు నీటిని ఉపయోగించడం సాధారణంగా అత్యంత సురక్షితమైన పద్ధతి. పుష్కలంగా నీరు త్రాగడం వల్ల మందు గొంతులో లేదా అన్నవాహికలో ఇరుక్కోకుండా నేరుగా కడుపులోకి చేరడానికి సహాయపడుతుంది. ఒకవేళ తక్కువ నీటితో మాత్రను మింగితే అది అన్నవాహికలో ఇరుక్కుపోయే ప్రమాదం ఉంది. దీనివల్ల గొంతులో మంట, నొప్పి లేదా అసౌకర్యం వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి. కొన్ని రకాల మందులు అన్నవాహిక , కడుపు లోపలి పొరలను చికాకు పెట్టగలవు, కాబట్టి త్రాగే నీటి పరిమాణం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం.
. సాధారణంగా మాత్ర సులభంగా కడుపులోకి జారిపోవడానికి తగినంత నీరు త్రాగాలి. కొంతమంది నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, 60 మి.లీ. కంటే తక్కువ నీటితో మాత్ర తీసుకోవడం కొన్ని సందర్భాల్లో సమస్యలను కలిగిస్తుంది. ఏదేమైనా మందు లేబుల్పై ఇచ్చిన సూచనలు లేదా డాక్టర్ సూచించిన పద్ధతే ఎప్పుడూ అంతిమంగా ముఖ్యం.
టీ, పాలతో మందులు తీసుకోవచ్చా?
చాలా మందికి మందులను టీ, కాఫీ లేదా పాలతో తీసుకునే అలవాటు ఉంటుంది. కానీ ఇది అన్ని రకాల మందులకు సరిపోదు. పాలు, టీ , కాఫీ వంటి పానీయాలు కొన్ని రకాల మందుల శోషణను దెబ్బతీస్తాయి. అందువల్ల మీ డాక్టర్ లేదా మందు లేబుల్పై ప్రత్యేకంగా వేరే విధంగా సూచించకపోతే, ఎప్పుడైనా మెడిసిన్ ని మామూలు నీటితోనే తీసుకోవడం మంచిది.
తప్పక పాటించాల్సిన ఇతర జాగ్రత్తలు: వెంటనే పడుకోకండి: మాత్ర మింగిన వెంటనే పడుకోవడం సరికాదు. కొన్ని మందులు అన్నవాహికలో సరిగా కదలకుండా ఇరుక్కుపోతే మంట లేదా అసౌకర్యాన్ని కలిగిస్తాయి.
మాత్రలను నలపడం లేదా విరవడం చేయకండి: మాత్ర పెద్దదిగా ఉందన్న ఒక్క కారణంతో దానిని మీరే తుంచడం ,క్యాప్సూల్ను తెరవడం, లేదా మోతాదును మార్చడం మంచిది కాదు. కొన్ని ప్రత్యేకమైన మాత్రలు శరీరంలో ఒక నిర్దిష్ట పద్ధతిలో కరిగేలా తయారు చేస్తారు. కాబట్టి వైద్యుడు లేదా ఫార్మసిస్ట్ సలహా లేకుండా ఎలాంటి మార్పులు చేయకూడదు.
చిన్న చిన్న అలవాట్లు కూడా మందుల ప్రభావంలో పెద్ద మార్పులను తీసుకురాగలవు. కాబట్టి మాత్ర వేసుకునే సమయం, పద్ధతిపై శ్రద్ధ వహించండి. డాక్టర్ లేదా మందు లేబుల్పై ఇచ్చిన సూచనలను ఎల్లప్పుడూ తూచా తప్పకుండా పాటించండి.