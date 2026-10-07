పెరుగు పులవకుండా రెండు మూడు రోజుల పాటు తాజాగా ఉండాలంటే ఎలాంటి ఖరీదైన వస్తువులు అవసరం లేదు. మీ వంటగదిలో ఉండే ఒక చిన్న పచ్చి కొబ్బరి ముక్క ఉంటే చాలు!
పెరుగు సరిగ్గా తోడుకున్న తర్వాత, ఒక చిన్న పచ్చి కొబ్బరి ముక్కను శుభ్రంగా కడిగి పెరుగు గిన్నెలో వేసి మూత పెట్టండి.
కొబ్బరిలో ఉండే సహజమైన చల్లదనం, యాంటీ ఆక్సిడెంట్ లక్షణాలు పెరుగులో బ్యాక్టీరియా ఎక్కువగా పెరగకుండా అడ్డుకుంటాయి. దీనివల్ల పెరుగు పుల్లగా మారే ప్రక్రియ నెమ్మదిస్తుంది.
పచ్చి కొబ్బరి ముక్క వేసిన తర్వాత పెరుగు గిన్నెను నేరుగా ఎండ తగలకుండా చల్లటి నీడ ఉన్న ప్రదేశంలో ఉంచాలి. ఎండు కొబ్బరి వాడకూడదు, కేవలం పచ్చి కొబ్బరి మాత్రమే వాడాలి.
ఈ చిట్కా పాటిస్తే ఫ్రిజ్లో పెట్టకపోయినా పెరుగు రెండు మూడు రోజుల పాటు అస్సలు పులవదు. దాని సహజమైన తీపి రుచి ఏమాత్రం మారకుండా అలాగే ఉంటుంది!
పూర్వం ఫ్రిజ్ లేకపోయిన పైన చెప్పిన పద్దతుల ద్వారానే పెరుగును తాజాగా ఉంచేవారు.
ప్రతిరోజూ కప్పు పెరుగు తింటే కాల్ఫియం లోపం రాకుండా ఉంటుంది.
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