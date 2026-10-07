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పెరుగు పులియకుండా 3 రోజులు తాజాగా ఉంచడం ఎలా?

life Oct 07 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Pinterest
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సులభమైన పరిష్కారం

పెరుగు పులవకుండా రెండు మూడు రోజుల పాటు తాజాగా ఉండాలంటే ఎలాంటి ఖరీదైన వస్తువులు అవసరం లేదు. మీ వంటగదిలో ఉండే ఒక చిన్న పచ్చి కొబ్బరి ముక్క ఉంటే చాలు!

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పెరుగులో పచ్చి కొబ్బరి

పెరుగు సరిగ్గా తోడుకున్న తర్వాత, ఒక చిన్న పచ్చి కొబ్బరి ముక్కను శుభ్రంగా కడిగి పెరుగు గిన్నెలో వేసి మూత పెట్టండి.

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దీని వెనుక ఉన్న సైన్స్ ఏంటి?

కొబ్బరిలో ఉండే సహజమైన చల్లదనం, యాంటీ ఆక్సిడెంట్ లక్షణాలు పెరుగులో బ్యాక్టీరియా ఎక్కువగా పెరగకుండా అడ్డుకుంటాయి. దీనివల్ల పెరుగు పుల్లగా మారే ప్రక్రియ నెమ్మదిస్తుంది.

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ఈ విషయం గుర్తుంచుకోండి!

పచ్చి కొబ్బరి ముక్క వేసిన తర్వాత పెరుగు గిన్నెను నేరుగా ఎండ తగలకుండా చల్లటి నీడ ఉన్న ప్రదేశంలో ఉంచాలి. ఎండు కొబ్బరి వాడకూడదు, కేవలం పచ్చి కొబ్బరి మాత్రమే వాడాలి.

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రెండు మూడు రోజులు పెరుగు ఫుల్ ఫ్రెష్!

ఈ చిట్కా పాటిస్తే ఫ్రిజ్‌లో పెట్టకపోయినా పెరుగు రెండు మూడు రోజుల పాటు అస్సలు పులవదు. దాని సహజమైన తీపి రుచి ఏమాత్రం మారకుండా అలాగే ఉంటుంది!

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ఫ్రిజ్ లో పెరుగు

పూర్వం ఫ్రిజ్ లేకపోయిన పైన చెప్పిన పద్దతుల ద్వారానే పెరుగును తాజాగా ఉంచేవారు.

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ప్రతిరోజూ పెరుగు

ప్రతిరోజూ కప్పు పెరుగు తింటే కాల్ఫియం లోపం రాకుండా ఉంటుంది.

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