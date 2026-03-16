Telugu

రోజూ జీలకర్ర నీళ్లు తాగితే ఏమవుతుంది?

life Mar 16 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
Telugu

పోషకాలు ఎక్కువ.

జీలకర్ర నీరు తాగడం వల్ల పోషకాలు పుష్కలంగా శరీరానికి అందుతాయి.  కానీ కేలరీలు మాత్రం చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. ఇది జీవక్రియ రేటును పెంచి, బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

జీర్ణవ్యవస్థకు మేలు

జీలకర్ర నీళ్లు తాగడం వల్ల పొట్టలో జీర్ణ ఎంజైమ్‌లు, పైత్యరసం ఉత్పత్తిని ప్రేరేపిస్తాయి. దీనివల్ల కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్, అజీర్తి వంటి సమస్యలు దూరమవుతాయి.

Image credits: Getty
Telugu

పొట్ట కొవ్వును కరిగింది

శరీరంలో పేరుకుపోయిన అనవసర కొవ్వును తగ్గించడంలో జీలకర్ర నీళ్లు అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. ముఖ్యంగా పొట్ట దగ్గర కొవ్వును కరిగించేస్తాయి.

Image credits: Getty
Telugu

రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది

జీలకర్ర నీళ్లలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. దీన్నితాగితే శరీరంలోని విష పదార్థాలు బయటికి పోతాయి.

Image credits: Getty
Telugu

చర్మం, జుట్టు ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి

ఇందులో విటమిన్ ఇ, యాంటీ-ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఉన్నాయి. ఇవి మొటిమలను తగ్గించి, చర్మానికి అందాన్ని ఇస్తుంది. ప్రకాశవంతంగా మారుస్తుంది.

Image credits: Getty
Telugu

ఐరన్, పొటాషియం పుష్కలం

జీలకర్ర నీళ్లలో ఐరన్, పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి హిమోగ్లోబిన్ స్థాయిలను పెంచడానికి, రక్తపోటును (బీపీ) నియంత్రించడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

పరగడుపున

పరగడుపున ఖాళీపొట్టతో ఈ జీలకర్ర నీళ్లు తాగితే మంచి ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. కేవలం రెండు వారాలు తాగి చూడండి. మీకు ఫలితం కనిపిస్తుంది.

Image credits: Sandook

