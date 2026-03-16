పాలకూరను ఆకుకూరల రారాజు అంటారు. ఇందులో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. రోజూ పాలకూర తినడం వల్ల కలిగే లాభాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
పాలకూరలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి క్యాన్సర్, గుండె జబ్బులు, డయాబెటిస్ వంటి సమస్యలను కంట్రోల్ చేయడంలో సాయపడతాయి.
మెదడు పనితీరు చురుగ్గా ఉండాలంటే పాలకూర తినడం చాలా మంచిది. రోజూ మీ డైట్లో పాలకూరను చేర్చుకోండి.
పాలకూరలో ఐరన్ సమృద్ధిగా ఉంటుంది. దీన్ని రోజూ తినడం వల్ల శరీరంలో హీమోగ్లోబిన్ స్థాయిలు పెరిగి రక్తహీనత సమస్య తగ్గుతుంది.
పాలకూరలో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది పేగుల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. జీర్ణక్రియ సాఫీగా జరిగేలా చూస్తుంది.
క్యారెట్ మాత్రమే కాదు, పాలకూర తినడం వల్ల కూడా కంటిచూపు మెరుగుపడుతుంది. పాలకూరలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు కళ్లను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి.
పాలకూరలో విటమిన్ A, C పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి చర్మాన్ని కాంతివంతంగా, నిగనిగలాడేలా చేయడంలో సాయపడతాయి.
పాలకూరలో ఐరన్, ఫోలేట్, విటమిన్ A, C వంటి పోషకాలున్నాయి. ఇవి జుట్టు ఒత్తుగా, బలంగా పెరిగేందుకు దోహదపడతాయి.
