Night Habits: రాత్రి 10 గంటల తర్వాత ఈ పనులు చేస్తున్నారా? అయితే జాగ్రత్త!
Night Habits: సాధారణంగా రాత్రిపూట శరీరం రెస్ట్ తీసుకుంటుంది. రోజంతా పనులు, అలసట, ఒత్తిడి తర్వాత శరీరం తిరిగి శక్తి పొందడానికి మంచి నిద్ర అవసరం. అయితే రాత్రి 10 తర్వాత చేసే కొన్ని పనులు ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపవచ్చు. అవేంటో, ఎందుకు చేయకూడదో ఇక్కడ చూద్దాం
రాత్రి 10 తర్వాత చేయకూడని పనులు
రాత్రిపూట ఎక్కువసేపు మేల్కొని ఉండటం ప్రస్తుతం చాలామందికి అలవాటుగా మారిపోయింది. పని ఒత్తిడి, మొబైల్ వినియోగం, టీవీ చూడటం, సోషల్ మీడియా బ్రౌజింగ్ వంటి కారణాలతో చాలామంది నిద్రను వాయిదా వేస్తున్నారు. అయితే రాత్రి 10 గంటల తర్వాత మనం చేసే కొన్ని పనులు తెలియకుండానే ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపవచ్చు. శరీరానికి విశ్రాంతి అవసరమైన సమయంలో కొన్ని అలవాట్లు కొనసాగించడం మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు. రాత్రి వేళల్లో ఏ పనులను తగ్గించుకోవాలి? ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇక్కడ చూద్దాం.
మొబైల్ వాడకం
రాత్రి 10 తర్వాత మొబైల్ ఫోన్ ఎక్కువగా ఉపయోగించడం చాలామందిలో కనిపించే అలవాటు. పడుకునే ముందు ఫోన్లో వీడియోలు చూడటం, సోషల్ మీడియా స్క్రోల్ చేయడం, ఎక్కువసేపు చాటింగ్ చేయడం వల్ల మెదడు చురుకుగా మారుతుంది. ఫోన్ స్క్రీన్ నుంచి వచ్చే వెలుతురు నిద్రకు సంబంధించిన సహజ ప్రక్రియను ప్రభావితం చేయవచ్చు. దానివల్ల నిద్ర పట్టకపోవడం లేదా నిద్ర మధ్యలో మెలకువ రావడం వంటి సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే నిద్రకు కనీసం కొంత సమయం ముందు మొబైల్ వినియోగాన్ని తగ్గించడం మంచిది.
ఆలస్యంగా భోజనం చేయడం
రాత్రి ఆలస్యంగా భోజనం చేయడం కూడా ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాదు. కొంతమంది పని లేదా ఇతర కారణాల వల్ల రాత్రి చాలా ఆలస్యంగా భోజనం చేస్తుంటారు. లేటుగా ఎక్కువ ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణక్రియపై ప్రభావం పడవచ్చు. కడుపు ఉబ్బరం, అసౌకర్యం, నిద్రలో ఇబ్బంది వంటి సమస్యలు రావచ్చు. వీలైనంత వరకు రాత్రి భోజనాన్ని సమయానికి పూర్తి చేయడం, తేలికపాటి ఆహారం తీసుకోవడం మంచిది.
కాఫీ, టీ తాగడం
కాఫీ, టీలలో ఉండే కెఫీన్ శరీరాన్ని అప్రమత్తంగా ఉంచుతుంది. ముఖ్యంగా రాత్రి సమయంలో వీటిని తీసుకోవడం వల్ల నిద్ర ఆలస్యం కావచ్చు. సరైన నిద్ర లేకపోవడం వల్ల మరుసటి రోజు అలసట, ఏకాగ్రత లోపం వంటి సమస్యలు కనిపించవచ్చు. రాత్రి సమయంలో వేడి పాలు లేదా కెఫీన్ లేని డ్రింక్స్ ని ఎంపిక చేసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఓవర్ థింకింగ్
రోజంతా జరిగిన విషయాలను రాత్రి పడుకునే సమయంలో ఎక్కువగా ఆలోచిస్తూ ఉంటే మనసు ప్రశాంతంగా ఉండదు. దీనివల్ల నిద్ర ఆలస్యం కావచ్చు. నిద్రకు ముందు పుస్తకం చదవడం, ప్రశాంతమైన మ్యూజిక్ వినడం, ధ్యానం చేయడం వంటి అలవాట్లు మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి.
తీవ్ర వ్యాయామాలు వద్దు
వ్యాయామం ఆరోగ్యానికి మంచిదే అయినప్పటికీ, నిద్రకు ముందు తీవ్ర వ్యాయామాలు చేయడం నిద్రకు ఆటంకం కలిగించవచ్చు. ఉదయం లేదా సాయంత్రం వేళల్లో వ్యాయామం చేయడం అనుకూలం. అయితే వాకింగ్ వంటి అలవాట్లు రాత్రి భోజనం తర్వాత కొంతమందికి ఉపయోగపడవచ్చు.
అలాగే రాత్రి వేళల్లో ఇంట్లో లైట్లు, టీవీ చూస్తూ మేల్కొని ఉండటం, ప్రతిరోజూ నిద్ర సమయాన్ని మార్చుకోవడం వంటి అలవాట్లు కూడా నిద్ర క్రమాన్ని దెబ్బతీయవచ్చు. శరీరానికి ఒక నిర్దిష్టమైన నిద్ర సమయం అవసరం. ప్రతిరోజూ ఒకే సమయానికి పడుకోవడం, ఉదయం ఒకే సమయానికి లేవడం వల్ల జీవ గడియారం సక్రమంగా పనిచేస్తుంది.