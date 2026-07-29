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వీటిని పొరపాటున కూడా కడగకుండా తినొద్దు! ఎందుకో తెలుసా?

life Jul 29 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
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అవొకాడో

మనం అవొకాడో తొక్క తినకపోయినా, దాన్ని కడగడం చాలా ముఖ్యం. ఇలా చేయడం వల్ల దానిపై ఉండే క్రిములు, మురికి తొలగిపోతాయి.

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యాపిల్

యాపిల్ తినే ముందు కచ్చితంగా కడగాలి. దీనివల్ల పండుపై ఉండే మురికి, సూక్ష్మక్రిములు పోతాయి.

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క్యారెట్

క్యారెట్‌ను తినే ముందు శుభ్రంగా కడగాలి. దీనిపై మట్టి, క్రిములు ఉండే అవకాశం చాలా ఎక్కువ.

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కివి

కివిలో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. కానీ దీన్ని శుభ్రంగా కడగకుండా తినకూడదు. దీనిపై కూడా మురికి, క్రిములు ఉండే అవకాశం ఎక్కువ.

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బియ్యం

చూడటానికి శుభ్రంగానే కనిపించినా, బియ్యంలో దుమ్ము, ధూళి ఉండే అవకాశం ఎక్కువ. అందుకే బాగా కడిగిన తర్వాతే వండుకోవాలి.

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మామిడి పండు

మామిడి పండు తినే ముందు కడగడం చాలా ముఖ్యం. దీనివల్ల పండుపై ఉండే మురికి, క్రిములు, రసాయనాలు తొలగిపోతాయి.

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