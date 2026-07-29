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Mangalsutra Designs:సింపుల్ మంగళసూత్రాలు.. చూస్తే కొనకుండా ఉండలేరు

life Jul 29 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:pinterest
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చైన్ మంగళసూత్రం..

మీకు క్లాసీ లుక్ కావాలంటే మీరు ఈ చైన్ మంగళసూత్రం ధరించాల్సిందే. ఇలాంటి మంగళసూత్రం చీరల మీదకు చాలా అందంగా ఉంటుంది. పండగలు, పూజలకు ఇది వేసుకుంటే స్పెషల్ గా కనపడతారు. 

Image credits: pramukhjewellers.com
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సింగిల్ లైన్ మంగళసూత్రం...

ఇది సింగిల్ లైన్ మంగళసూత్రం. చూడటానికి సింపుల్ గా ఉన్నా, క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.  దీనిని డైలీవేర్ కీ, ముఖ్యంగా ఆఫీస్ కి వేసుకోవచ్చు. చాలా అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: glittergleam.com
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గోల్డ్ పెండెంట్ చైన్ మంగళసూత్రం

మోడ్రన్, ట్రెడిషనల్ లుక్ రెండూ కావాలంటే మీరు గోల్డ్ పెండెంట్ చైన్ మంగళసూత్రం కొనొచ్చు. ఆఫీస్‌కు వేసుకెళ్లడానికి ఇది చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: chatgpt
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హార్ట్ పెండెంట్ మంగళసూత్రం

మినిమల్, స్టైలిష్ డిజైన్ కావాలనుకుంటే మీరు హార్ట్ పెండెంట్ మంగళసూత్రం కొనొచ్చు. ఈ మంగళసూత్రం చాలా యూనిక్‌గా, స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తుంది.

Image credits: pinterest
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స్టోన్ పెండెంట్ మంగళసూత్రం

మీకు సింపుల్ డిజైన్ కావాలంటే, స్టోన్ పెండెంట్ మంగళసూత్రం బెస్ట్ ఆప్షన్. సగం చైన్, సగం నల్లపూసల కాంబినేషన్ లో ఉంటుంది. లుక్ చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: pinterest

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