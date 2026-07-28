Psychology: సైకాలజీ ప్రకారం మనిషి ఎప్పుడు ఎక్కువగా అబద్ధాలు చెప్తాడో తెలుసా?
Psychology: మనిషి జీవితంలో నిజం, అబద్ధం రెండూ భాగమే. ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక సందర్భంలో నిజాన్ని దాచడం లేదా మాటలను మార్చడం చేస్తుంటారు. కానీ అసలు మనిషి ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్పడానికి ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతాడు? దీని గురించి సైకాలజీ ఏం చెప్తోందో ఇక్కడ చూద్దాం.
మనిషి అబద్ధం చెప్పే సందర్భాలు
అబద్ధం అనేది మనిషి ప్రవర్తనలో చాలా సాధారణమైన అంశం. చిన్న విషయాల నుంచి పెద్ద నిర్ణయాల వరకు వివిధ సందర్భాల్లో చాలామంది తెలిసో తెలియకో అబద్ధాలు చెబుతుంటారు. అయితే ప్రతి అబద్ధం వెనుక ఒకే కారణం ఉండదు. సైకాలజీ నిపుణుల ప్రకారం, మనిషి ఎక్కువగా అబద్ధం చెప్పే పరిస్థితులు ఏంటో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
భయం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు
ఒక వ్యక్తి తాను చేసిన తప్పు బయటపడితే విమర్శలు ఎదురవుతాయని, సంబంధాలు దెబ్బతింటాయని లేదా తనపై నమ్మకం తగ్గుతుందని భావించినప్పుడు నిజాన్ని దాచడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. పని విషయంలో చేసిన పొరపాటును ఒప్పుకోవడానికి భయపడే వ్యక్తి.. కారణాలు చెప్పడం లేదా వాస్తవాన్ని మార్చి చెప్పడం వంటివి చేయవచ్చు. సైకాలజీ ప్రకారం భయం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మనిషి తనను తాను రక్షించుకునే ప్రయత్నంలో అబద్ధాన్ని ఒక మార్గంగా ఎంచుకోవచ్చు.
నమ్మకం తక్కువగా ఉన్నవారు
కొంతమంది తమను ఇతరుల ముందు గొప్పగా చూపించుకోవడానికి తమ విజయాలను పెంచి చెప్పడం, లోపాలను దాచడం చేస్తుంటారు. ఇతరుల ప్రశంసలు పొందాలనే కోరిక లేదా తక్కువవుతామనే భయం ఈ ప్రవర్తనకు కారణం కావచ్చు. సైకాలజీ ప్రకారం, తనపై తనకు నమ్మకం తక్కువగా ఉన్న వ్యక్తులు కొన్నిసార్లు ఒక కల్పిత రూపాన్ని సృష్టించుకోవడానికి అబద్ధాలను ఆశ్రయించే అవకాశం ఉంటుంది.
మంచి అభిప్రాయం కోసం
సమాజంలో అందరూ తనను అంగీకరించాలని, తన గురించి మంచి అభిప్రాయం కలిగి ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. ఈ కారణంగా కొందరు తమ నిజమైన అభిప్రాయాలను దాచిపెట్టి ఇతరులకు నచ్చే విధంగా మాట్లాడుతారు. స్నేహితుల మధ్య తనకు ఇష్టం లేని విషయం నచ్చినట్లు చెప్పడం కూడా ఒక రకమైన సామాజిక అబద్ధంగా పరిగణించవచ్చు.
వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం
డబ్బు, గుర్తింపు, అవకాశాలు లేదా ఇతర లాభాలను పొందాలనే ఉద్దేశంతో కొందరు వాస్తవాలను మార్చి చెబుతుంటారు. ఇలాంటి అబద్ధాలు సాధారణంగా ముందుగా ఆలోచించి చెబుతుంటారు. వ్యక్తి తనకు కలిగే ప్రయోజనాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని నిజాన్ని దాచడం లేదా మార్చడం చేస్తాడు. అయితే ఇలాంటి అలవాటు దీర్ఘకాలంలో నమ్మకాన్ని కోల్పోయే పరిస్థితికి దారితీయవచ్చు.
భావోద్వేగ ఒత్తిడి ఉన్నప్పుడు
కోపం, ఆందోళన, అసూయ, బాధ వంటివి మనిషి ఆలోచనా విధానాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. ఆ సమయంలో వ్యక్తి తన భావాలను దాచడానికి లేదా పరిస్థితిని నియంత్రించడానికి నిజాన్ని పూర్తిగా చెప్పకపోవచ్చు. ముఖ్యంగా సంబంధాల్లో సమస్యలు వచ్చినప్పుడు, ఎదుటివారి స్పందనపై భయంతో కొందరు వాస్తవాలను దాచడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు.
అలాగే కొన్ని సందర్భాల్లో ఇతరులను బాధపెట్టకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో కూడా కొందరు అబద్ధం చెబుతుంటారు. ఇలాంటి అబద్ధాలు సాధారణంగా చెడు ఉద్దేశంతో చెప్పకపోయినా.. తరచుగా నిజాలను దాచే అలవాటు పెరిగితే సంబంధాల్లో సమస్యలు రావచ్చు. అయితే అబద్ధం చెప్పే వ్యక్తిని వెంటనే తప్పుబట్టడం కంటే, ఆ అబద్ధం వెనుక ఉన్న కారణాన్ని అర్థం చేసుకోవడం అవసరం అని సైకాలజీ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.