Face Pack: ఇదొక్కటి ముఖానికి రాస్తే చాలు.. ఖరీదైన ఫేషియల్స్ తో పనిలేదు..!
Face Pack: ఖరీదైన ఫేషియల్స్ వాడాల్సిన అవసరం లేకుండా.. మీరు అందంగా మెరిసిపోవాలని అనుకుంటున్నారా? అయితే.. ఇంట్లో దొరికే ఈ సింపుల్ వస్తువులను ముఖానికి రాస్తే చాలు. వాటితో మీ అందాన్ని ఎలా పెంచుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం...
Face Pack
శ్రావణ మాసం వచ్చిందంటే ఇంట్లో పూజలు, వ్రతాలు, పండుగల సందడి మొదలవుతుంది. ఈ పనుల్లో మహిళలు ఎంతో బిజీగా ఉండటంతో తమ చర్మ సంరక్షణకు ఎక్కువ సమయం కేటాయించలేరు. పైగా వర్షాకాలంలో తేమ, కాలుష్యం, దుమ్ము కారణంగా చర్మం కాంతిని కోల్పోయి నిర్జీవంగా కనిపిస్తుంది.
అలాంటి సమయంలో రసాయనాలు అధికంగా ఉండే బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్పై ఆధారపడకుండా, ఇంట్లోనే సహజ పదార్థాలతో ఫేస్ ప్యాక్లు తయారు చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా పసుపు చర్మ సంరక్షణలో ఎంతో కాలంగా ఉపయోగిస్తున్న సహజ ఔషధం. ఇందులో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు చర్మాన్ని శుభ్రపరచడమే కాకుండా, మొటిమలు, మచ్చలు తగ్గించడంలో కూడా సహాయపడతాయి. అలాగే చర్మానికి సహజమైన మెరుపును తీసుకురావడంలో ఉపయోగపడతాయి.
అయితే పసుపును నేరుగా ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తే కొందరికి చర్మంపై పసుపు రంగు కొంతసేపు కనిపించవచ్చు. కాబట్టి చిటికెడు పరిమాణంలో మాత్రమే వాడడం మంచిది. అలాగే కొత్తగా ఏదైనా ఫేస్ ప్యాక్ వాడే ముందు చేతి లోపలి భాగంలో చిన్న ప్యాచ్ టెస్ట్ చేయడం సురక్షితం.
పసుపు – పెరుగు ఫేస్ ప్యాక్
చర్మం పొడిగా ఉండటం, కాంతి తగ్గిపోవడం వంటి సమస్యలు ఉంటే ఈ ఫేస్ ప్యాక్ మంచి ఎంపిక.
కావాల్సినవి పెరుగు – 2 టీస్పూన్లు పసుపు – చిటికెడు తయారీ విధానం
రెండింటినీ బాగా కలిపి మెత్తని పేస్ట్లా తయారు చేయాలి.
ఎలా ఉపయోగించాలి?
ముఖం శుభ్రంగా కడిగి ఈ ప్యాక్ను అప్లై చేసి 15 నిమిషాల పాటు ఉంచాలి. అనంతరం గోరువెచ్చని లేదా చల్లటి నీటితో కడిగేయాలి.
ప్రయోజనాలు చర్మానికి తేమను అందిస్తుంది. పొడిబారిన చర్మాన్ని మృదువుగా మారుస్తుంది. ముఖం తాజాగా, కాంతివంతంగా కనిపించడంలో సహాయపడుతుంది.
2. పసుపు – శనగపిండి ఫేస్ ప్యాక్
జిడ్డు చర్మం, టానింగ్ సమస్య ఉన్నవారికి ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది.
కావాల్సినవి శనగపిండి – 2 టీస్పూన్లు పసుపు – చిటికెడు రోజ్ వాటర్ లేదా పాలు – అవసరమైనంత తయారీ విధానం
అన్ని పదార్థాలను కలిపి చిక్కటి పేస్ట్ తయారు చేయాలి.
ఎలా ఉపయోగించాలి?
ముఖానికి సమంగా రాసి 15–20 నిమిషాల తర్వాత మెల్లగా రుద్దుకుంటూ కడిగేయాలి.
ప్రయోజనాలు చర్మంపై పేరుకున్న మురికిని తొలగిస్తుంది. అదనపు నూనెను తగ్గిస్తుంది. టానింగ్ తగ్గి ముఖం సహజంగా ప్రకాశవంతంగా కనిపించడంలో సహాయపడుతుంది.
3. పసుపు – కలబంద ఫేస్ ప్యాక్
వర్షాకాలంలో చర్మం చికాకుగా అనిపించినప్పుడు ఈ ప్యాక్ చల్లదనాన్ని అందిస్తుంది.
కావాల్సినవి తాజా కలబంద జెల్ – 2 టీస్పూన్లు పసుపు – చిటికెడు తయారీ విధానం
కలబంద మొక్క నుంచి తీసిన జెల్లో పసుపు కలిపి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
ఎలా ఉపయోగించాలి?
ముఖానికి అప్లై చేసి 15 నిమిషాల తర్వాత చల్లటి నీటితో కడగాలి.
ప్రయోజనాలు చర్మానికి చల్లదనం అందిస్తుంది. స్వల్ప మంట, ఎర్రదనాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. చర్మం తాజాగా, హైడ్రేటెడ్గా కనిపిస్తుంది.
4. పసుపు – తేనె ఫేస్ ప్యాక్
సున్నితమైన లేదా పొడిబారిన చర్మం ఉన్నవారికి ఈ ఫేస్ ప్యాక్ ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
కావాల్సినవి తేనె – 1 టీస్పూన్ పసుపు – చిటికెడు తయారీ విధానం
రెండింటినీ బాగా కలిపి ముఖానికి పలుచని పొరలా అప్లై చేయాలి.
ఎలా ఉపయోగించాలి?
10–15 నిమిషాల తర్వాత నీటితో కడిగేయాలి.
ప్రయోజనాలు చర్మంలో తేమను నిలుపుతుంది. ముఖం మృదువుగా మారడానికి సహాయపడుతుంది. సహజమైన గ్లోను అందిస్తుంది. ఫేస్ ప్యాక్ వేసే ముందు, తర్వాత గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు ఫేస్ ప్యాక్ వేసే ముందు ముఖాన్ని ఫేస్వాష్తో శుభ్రం చేసుకోవాలి. వారానికి 1–2 సార్లు మాత్రమే ఉపయోగించడం మంచిది. పసుపు ఎక్కువగా వేయకండి. చిటికెడు పరిమాణమే సరిపోతుంది. ఫేస్ ప్యాక్ తీసేసిన తర్వాత తేలికపాటి మాయిశ్చరైజర్ రాసుకుంటే చర్మం మరింత మృదువుగా ఉంటుంది. చర్మంపై దురద, మంట లేదా అలర్జీ కనిపిస్తే వెంటనే వాడటం ఆపి చర్మవ్యాధి నిపుణుడిని సంప్రదించండి. శ్రావణంలో సహజ కాంతి కోసం ఇంకొన్ని చిట్కాలు రోజుకు తగినంత నీరు తాగండి. తాజా పండ్లు, ఆకుకూరలు ఆహారంలో చేర్చండి. తగినంత నిద్రపోవడం కూడా చర్మ ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యం. బయటకు వెళ్లేటప్పుడు సన్స్క్రీన్ ఉపయోగించడం మర్చిపోవద్దు.