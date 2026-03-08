Sleep Study: హైబీపీ, డయాబెటిస్ రాకూడదంటే రాత్రినిద్ర ఎంతుండాలో చెప్పేసిన కొత్త స్టడీ
Sleep Study: ఇప్పుడు చిన్నవయసులోనే హైబీపీ, షుగర్ వంటి వ్యాధుల బారిన పడుతున్నారు. ఆ వ్యాధులు రాకుండా ఉండాలంటే ఎంతసేపు నిద్రపోవాలో ఒక కొత్త అధ్యయనం చెప్పేసింది. మీరు కూడా ప్రతిరోజూ రాత్రి అంతే సమయం నిద్రపోతే ఆరోగ్యం.
ఎంత నిద్ర అవసరం?
ఒక వ్యక్తి ఆరోగ్యంగా జీవించాలంటే ఆహారంతోపాటూ నీరు, నిద్ర కూడా ఎంతో ముఖ్యం. చాలా మంది నిద్రను నిర్లక్ష్యం చేస్తారు. నిద్ర తగ్గితే ఎన్నో ఆరోగ్యసమస్యలు వస్తాయి, అలాగే నిద్ర అధికమైనా కూడా సమస్యే. సరైన నిద్ర లేకపోతే బీపీ, షుగర్, గుండె జబ్బులు వంటివి వచ్చే అవకాశం పెరిగిపోతుంది. ఓ కొత్త మనం ఎన్నిగంటలు నిద్రపోతే ఆరోగ్యంగా ఉంటామో తేల్చి చెప్పింది. ముఖ్యంగా హైబీపీ, డయాబెటిస్ వ్యాధుల బారిన పడకుండా ఉండాలంటే ఎన్ని గంటల రాత్రి నిద్ర అవసరమో తెలుసుకోండి.
ఎన్ని గంటలు?
సాధారణంగా వైద్య నిపుణులు 7 నుంచి 9 గంటల నిద్ర అవసరమని వివరిస్తారు. కానీ 'BMJ ఓపెన్ డయాబెటిస్ రీసెర్చ్ & కేర్' సంస్థ చేసిన అధ్యయనం చెబుతున్న ప్రకారం బీపీ, షుగర్, గుండె జబ్బులు వంటివి రాకుండా ఉండాలంటే ఆ వ్యక్తి 7 గంటల 18 నిమిషాలు పాటూ రాత్రినిద్ర అవసరం. ఇక్కడ చెప్పినంత సమయం నిద్ర పోతే చాలు ఆరోగ్యంగా జీవిస్తారు.
నిద్రపోయే పద్ధతి
చాలామంది వారం రోజుల్లో అయిదు రోజులు బాగా పనిచేసి తక్కువ నిద్రపోతారు. వల్ల వారంలో 5-6 రోజులు సరిగా నిద్రపోరు. ఆ నష్టాన్ని పూడ్చుకోవడానికి వారంలో వచ్చే సెలవు రోజున ఎక్కువసేపు నిద్రపోతారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఎలాంటి ఉపయోగం లేదు… సరికదా ప్రమాదమే ఎక్కువ. ఇది గ్లూకోజ్ మెటబాలిజంపై చెడు ప్రభావం చూపి, ఆరోగ్యాన్ని మరింత పాడుచేస్తుంది.
టైప్ 2 డయాబెటిస్, ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ తగ్గించుకోవాలంటే కచ్చితంగా మీరు 7 గంటల 18 నిమిషాలు నిద్రపోయి తీరాలి. మంచం మీద పడుకుని ఇటూ అటూ దొర్లితే సరిపోదు, గాఢ నిద్రపోవాలి. శరీరం ఇన్సులిన్ను సరిగా వాడకపోయినా, ప్యాంక్రియాస్ తగినంత ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి చేయకపోయినా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరిగిపోతాయి. దీనివల్ల డయాబెటిస్ పెరిగిపోతుంది.
ఎన్నో అధ్యయనాలు
ఈ కొత్త అధ్యయనాన్ని 2009 నుంచి 2023 వరకు పరిశోధన చేశారు. ఇందులో 20 నుంచి 80 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న 23,475 మంది ఆరోగ్యడేటాను, నిద్ర సమయాన్ని తీసుకున్నారు. ఈ సుదీర్ఘ అధ్యయనం ద్వారా ఆరోగ్యకరమైన నిద్ర ఫార్ములాను కనుగొన్నారు.
నిద్ర చాలా ముఖ్యం. కానీ ఏ టైమ్లో పడితే ఆ టైమ్లో నిద్రపోకూడదు. రాత్రిపూట ఆలస్యంగా పడుకోవడం మంచి అలవాటు కాదు. రాత్రి 10 గంటలలోపు నిద్రపోవాలి. కచ్చితంగా 7 గంటల 18 నిమిషాలు నిద్రపోతే మంచి ఆరోగ్యం మీ సొంతం.