ఇప్పుడు గోల్డ్ పట్టీలు బాగా ట్రెండ్లో ఉన్నాయి. ధనవంతులకు మాత్రమే ఇవి అందుబాటులో ఉంటాయి. అసలే బంగారం రేట్లు పెరిగిపోయాయి.
సౌత్ ఇండియన్ జ్యూయలరీ స్ఫూర్తితో ఈ కాయిన్ గోల్డ్ పాలిష్ పట్టీలను డిజైన్ చేశారు. ఇవి చాలా ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తాయి.
డబుల్ లేయర్లతో వచ్చే ఈ గోల్డ్ పట్టీలు చూడటానికి చాలా రాయల్గా ఉంటాయి. ఇందులో సన్నని నల్ల పూసలతో వీటిని డిజైన్ చేశారు.
ఈ పట్టీల డిజైన్లలో చిన్న చిన్న మువ్వలు ఉన్నాయి. కానీ బంగారం కాబట్టి సౌండ్ మాత్రం చేయవు. మీ కూతురికి ఇవి బెస్ట్ గిఫ్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు.
నెక్లెస్ లా మెరిసిపోయే పట్టీలు ఇవి. ఇందులో సన్నని చైన్, చిన్న చిన్న హ్యాంగింగ్స్ ఉంటాయి.
సన్నని చైన్లాంటి డిజైన్ ఇది. కాళ్లకు చాలా తేలికగా, స్టైలిష్గా కనిపిస్తుంది. రోజూ ధరించడానికి కూడా చాలామంది దీన్ని ఇష్టపడతారు.
ఈ పట్టీలలో చిన్న చిన్న రాళ్లను కూడా పొదిగారు. దీనివల్ల పట్టీల లుక్ మరింత అందంగా కనిపిస్తుంది.
