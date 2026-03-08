Telugu

తక్కువ గోల్డ్ తో వచ్చే సూర్యుని మోడల్ చెవి కమ్మలు

life Mar 08 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Our own
వింటేజ్ సన్‌ స్టడ్ ఇయర్ రింగ్స్

 వింటేజ్ సన్‌  స్టడ్స్‌ ఎవరికైనా నచ్చుతాయి. ఇందులో సూర్యకిరణాల డిజైన్ తో పాటు చిన్న చిన్న రాళ్లు పొదిగి ఉన్నాయి. ఇవి హెవీ లుక్ ఇస్తున్నాయి.

Image credits: Our own
డాంగిల్ డ్రాప్ సన్ ఇయర్ రింగ్

చెవులకు స్టైలిష్‌గా ఉండే డాంగిల్ డ్రాప్ సన్ ఇయర్ రింగ్స్‌ ఇవి. వీటి మధ్యలో మెరిసే రాళ్లు ఉంటాయి. పట్టు చీరలపైకి ఇవి చాలా బాగుంటాయి. 

Image credits: Our own
హాలో షేప్ చెవి కమ్మలు

ఈ డిజైన్ మోడ్రన్‌గా, ఫ్యూజన్ లుక్‌తో వస్తాయి. వీటి మధ్యలో ఒక పెద్ద సాలిటైర్ రాయి ఉంటుంది. ఇది సన్ రేంజ్ లుక్‌ను మరింత పెంచుతుంది. 

Image credits: Our own
చైన్ డాంగిల్ సన్ షేప్ బాలి

తక్కువ బరువుతో వచ్చే ఈ చెవి కమ్మలు మహిళలకు పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అవుతాయి. ఇందులో చిన్న వేలాడే చైన్లు, జిర్కాన్ వర్క్ ఉంటుంది. 

Image credits: Our own
స్టోన్ విత్ ఫ్లోరల్ సన్ స్టడ్

ఈ ఫ్లోరల్ సన్ స్టడ్స్‌ ఎంతో అందంగా ఉంటాయి. అంచుల వెంబడి చిన్న చిన్న జిర్కాన్ రాళ్లు పొదిగి ఉన్నాయి. ఈ డిజైన్ చాలా హెవీ ప్యాటర్న్‌తో ఉంటుంది. 

Image credits: Our own
బీడెడ్ స్టడ్ గోల్డ్

గోల్డ్ స్టడ్స్ ఫ్యాషన్‌కు కొత్త అర్థాన్ని ఇస్తున్నాయి. వీటిని 5 నుంచి 7 గ్రాములలో సులభంగా చేయించుకోవచ్చు. అంచులపై ఉన్న పూసల వంటి పనితనం కనిపిస్తుంది.

Image credits: Our own
సన్ షేప్‌లో గోల్డ్ టాప్స్

డైలీ వేర్ కమ్మల కోసం మీరు చూస్తున్నట్లయితే ఈ సింపుల్ సన్ షేప్ స్టడ్స్ మంచి ఆప్షన్. వీటిని 2 నుంచి 5 గ్రాములలో చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: pinterest

