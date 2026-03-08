మనదేశంతో పాటూ ఈజిప్ట్, గ్రీస్ వంటి దేశాల్లోని ప్రాచీన ప్రజలు వెల్లుల్లిని బాగా వాడేవారు. ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుందని, జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుందని నమ్మేవారు.
వెల్లుల్లిలో 'అల్లిసిన్' ఉంటుంది. దానివల్లే ఘాటైన వాసన వస్తుంది. నిద్రపోయేటప్పుడు తలగడ కింద వెల్లుల్లి పెట్టుకోవడం వల్ల ఈ వాసన పీల్చడం వల్ల శ్వాస నాళాలు శుభ్రపడుతాయి.
గదిలో ఉండే చెడు వాసన తొలగించేందుకు పాతకాలంలో వెల్లుల్లిని వాడేవారు. దీన్ని ఎయిర్ ఫ్రెష్నర్గా ఉపయోగించేవారు.
వెల్లుల్లికి నెగెటివ్ ఎనర్జీ, దుష్ట శక్తులను తరిమికొట్టే శక్తి ఉందని ప్రాచీన ప్రజలు నమ్ముతారు.
ఇప్పటికీ చాలామంది కిటికీలు, తలుపులు లేదా మంచం దగ్గర వెల్లుల్లి రెబ్బలను ఉంచుతారు. ఇది ఒక సంప్రదాయంగా పాటించడం అలవాటుగా మారింది.
వెల్లుల్లి తినడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ చాలా వరకు తగ్గుతుంది. గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది.
క్యాన్సర్ రాకుండా అడ్డుకునే శక్తి కూడా వెల్లుల్లిలో ఉంది అని ఎన్నో అధ్యయనాలు తేల్చి చెప్పాయి.
