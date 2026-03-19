Chanakya niti: ఈ ఒక్క ప్రదేశంలోకి ఎప్పుడూ అడుగు పెట్టకండి, సంపాదించుకున్న గౌరవం ఒక్క క్షణంలో పోతుంది
Chanakya niti: ఆచార్య చాణక్యుడ తన నీతి శాస్త్రంలో ఒక వ్యక్తి జీవితానికి సంబంధించిన ఎన్నో విషయాలను వివరించాడు. ముఖ్యంగా అతని గౌరవాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఒక వ్యక్తి ఏ ప్రదేశాలకు వెళ్లకూడదో కూడా చెప్పాడు. చాణక్యుడు చెప్పిన ఆ ప్రదేశాలు ఇవే.
ఆచార్య చాణక్యుడు భారతదేశంలోనే అత్యంత విద్వాంసుడు, ఆర్థికవేత్తచ వ్యూహకర్త. అతను రాసిన నీతి శాస్త్రంలో మనిషి జీవితానికి సంబంధించిన ఎన్నో అంశాలు ఉన్నాయి. ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ఉండకూడని ప్రదేశాల గురించి కూడా చాణక్యుడు చెప్పాడు. కొన్ని ప్రదేశాలకు వెళితే జీవితమే మారిపోతుందని, ఉన్న గౌరవం పూర్తిగా పోతుందని వివరించాడు.
మీకు గౌరవం దక్కని చోటు
ఒక వ్యక్తి జీవితంలో తమ ఆత్మ గౌరవానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. ఒక వ్యక్తి జీవితాంతం కష్టపడి పనిచేసి బతుకుతాడు. అవమానాలు, అగౌరవం వంటివి అతని గౌరవాన్ని తగ్గిస్తాయి. దీనివల్ల ఆ వ్యక్తి ఆత్మవిశ్వాసం కూడా తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి మీకు ఎక్కడైతే గౌరవం దక్కదు అనుకుంటారో ఆ ప్రదేశానికి ఎప్పుడూ అడుగు పెట్టవద్దు.
జీవనోపాధి లేని చోట
ఒక మనిషి జీవించాలంటే తగిన పని అవసరం. ఆ పని ద్వారానే ఆదాయం వస్తుంది. ఎక్కడైతే ఉపాధి ఉండదో, సంపాదన మార్గాలు ఉండవో ఆ ప్రదేశంలో ఎప్పుడూ నివసించకూడదు. అక్కడ నివసిస్తే ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడడమే కాదు జీవితమే నరకంలా మారిపోతుంది.
పరిచయస్తులు లేని చోటు
కష్ట సమయాల్లో ఆదుకునేది కుటుంబం, బంధువులు, స్నేహితులు, ఆత్మీయులే. కాబట్టి మీరు పరిచయస్తులు లేని, సహాయాన్ని చేసేవారు లేని చోట ఎప్పుడూ నివసించకూడదు. కష్ట సమయాల్లో అలాంటి ప్రదేశం నరకంలా అనిపిస్తుంది. అలాగే విద్య, జ్ఞాన సముపార్జన ఎంతో ముఖ్యం. ఎక్కడైతే చదువుకోవడానికి వీలు ఉండదో అక్కడ ఉండకూడదు. ఒక మనిషికి చదువు చాలా ముఖ్యం.